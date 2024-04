“Toca esperar que la reina se maquille”: Beba y Dickson casi se van a los golpes en ‘Desafío XX’

Durante la emisión del capítulo 7 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron dentro de la Ciudad de las Cajas, pues mientras en Omega y Beta la buena energía reina y en la casa Gamma los roces se dan de manera pausada, en Alpha la las discusiones están a la orden del día.

La primera discusión del capitulo estuvo protagonizada por Valerie de la Cruz Millán quien en el ‘Desafío XX’ está bajo el alias de ‘Beba’ y Yurleisi Carolina Dickson Prado quien usa su apellido como nombre en competencia.

Alpha había preparado las menudencias que tienen de comida y luego decidieron meterse a compartir en la piscina, y ante los clavados, Beba pedía que lo hicieran con cuidado debido a que ella ya se había duchado.

Pero más tarde estaban en las duchas para prepararse ante lo que sería el “desafío de sentencia y servicios” en el box rojo, pero Dickson hablaba con Karen cuando dijo en voz alta una frase provocadora.

“Toca esperar que la reina se maquille” — Dickson

Beba escuchó el comentario y le refutó que se lo dijera de frente, por lo que Dickson de manera retadora le repitió sus palabras. Beba se acercó a preguntarle cuál es el problema que tenía con ella, pero los ánimos se calentaron.

“Yo no tengo ningún problema, aquí vinimos a guerrearla, pero creo que tú no lo has entendido” le indicó Dickson. Luego Beba de manera sarcástica le contestó que no lo ha entendido y agregó “si se me da la put@ gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me dé la put@ gana. Que te quede claro”.

Ante la situación Karen y Arandú tuvieron que interponerse entre ambas pues se acercaron más al punto de pasar a un posible contacto físico que habría derivado en violencia y por ende en la expulsión en el ‘Desafío XX’.

“Y si soy una reina, y me encanta verme regia. Me encanta verme regia para darla toda porque la di toda y la dejé toda allá. Así que no seas tan ridícula porque si me da la gana de maquillarme me maquillo las veces que se me dé la gana no jod@ ¡Envidiosa!” — Beba

Esta es la segunda vez que ambas participantes tienen un roce, pues días atrás protagonizaron otro cuando Dickson la culpó de haber perdido una prueba en el box amarillo. Beba le recordó que ella no atendía las recomendaciones de sus compañeros por lo que la culpa de la derrota era grupal y no individual.