Beba del ‘Desafío XX’ tuvo un agarrón con Dickson

Durante el capítulo 3 del ‘Desafío XX’ muchas emociones se vivieron, pues las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega tuvieron que enviar a cuatro de sus miembros para enfrentarse en el box amarillo por la sentencia y bienestar.

La prueba consistía en atravesar el embudo de los números romanos en equipo para ir sorteando por diversas rampas, un arrastre bajo lleno de lodo, una pared y así llegar a una base con diversos pesos que tenían que cargar sobre troncos de equilibrio hasta llegar a una rampa final.

Cada participante fue pasando por relevos, en una competencia en la que la fuerza y la agilidad eran necesarias, pero las diferencias se hicieron más que presentes, pues mientras la casa Beta llevaba la delantera y Campanita volvía a robarse el show en la pista, los de la casa Alpha vivían sus diferencias.

Ese fue el caso de Valerie de la Cruz Millán quien en el ‘Desafío XX’ está bajo el alias de ‘Beba’ y de Yurleisi Carolina Dickson Prado quien usa su apellido como nombre en competencia. Ambas acompañaron a Francisco y Danilo, pero el poderío de la casa Alpha no los acompañó.

Dickson quiso cruzar la rampa con el peso a su manera, y no apoyándose de los ligeros escalones de la plataforma, pese a que sus compañeros le insistían, pero ella siguió haciéndolo a su forma. Por su parte, Beba tuvo sus primeros intentos y aunque logró poner el peso sobre la plataforma tumbó otro de los que ya estaban sobre ella.

La prueba finalizó con Beta como ganador y Gamma con el segundo puesto. Del otro lado de la pista iniciaba una discusión entre las dos Alpha quienes no se quedaron calladas ante las formas de juego de cada una.

“Aquí un segundo que uno pierda, sí está valido pararse a pensar, no pararse a tomar tinto, que venga algo y lo haga por usted, o sea que hay que correr, no es que… ¡Qué pena Beba! Se lo voy a decir. Solo tengo para decir eso, acción y reacción, se cayó no pudo, corro”

— Dickson