¿No comerá? Por esta razón participante del ‘Desafío XX’ decidió aguantar hambre

‘Desafío XX’ es la vigésima temporada del reality show colombiano Desafío, producido y transmitido por Caracol Televisión. En esta ocasión, nuevamente se cuenta con Andrea Serna como presentadora principal, quien llega a su quinta participación como conductora del programa. Además, por primera vez, la modelo y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal es la encargada de desempeñar el rol de anfitriona especial.

En esta edición, un hombre y una mujer se alzarán con la victoria. El programa retoma las raíces de la idea original y se graba en territorio colombiano, enfocándose en competencias, la lucha por sobrevivir y las estrategias para avanzar.

Los 32 participantes provienen de diversas ciudades de Colombia y tienen oficios que van desde entrenadores hasta vendedores informales. El Desafío XX se graba en Tobia, Cundinamarca.

Además del atractivo premio mayor de 800 millones de pesos, que se divide en partes iguales entre un hombre y una mujer participantes, respectivamente, cada uno recibirá 400 millones, los finalistas también tienen la posibilidad de recibir premios adicionales en total el Canal ha asignado una suma de 2.000 millones de pesos para los concursantes.

Aunque todos se encuentran agradecidos por tener al menos algo de comer en el Desafío 20 Años, una de los integrantes de Alpha sufre al ver las vísceras, ya que confiesa que no está acostumbrada a este alimento que le causa impresión.

Al ver esto ya cocinado y a todos sus compañeros disfrutando del platillo, Beba no puede ocultar que no le llama mucho la atención probar esto, por lo cual les dice a todos que prefiere no ingerir esta comida durante el ciclo y pensar como si hubiesen perdido.

'Beba' del 'Desafío XX' Foto: Página Web Caracol Televisión

Frente a esto, Dickson intenta convencerla de que es proteína y que esto la ayudará bastante en las pruebas, por lo cual la barranquillera menciona que sabe que tarde que temprano terminará alimentándose con las vísceras.