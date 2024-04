La respuesta de Andrea Serna a quienes dicen que el Desafío XX les “da sueño”

La nueva temporada del ‘Desafío XX’ arrancó con todo este 2024 y sigue posicionándose como uno de los realitys más famosos de la televisión colombiana. Sin embargo, algunos televidentes piensan que el formato no ha cumplido con sus expectativas, tildándolo de “aburrido”, pero Andrea Serna, quién ha sido su presentadora en las últimas ediciones, no se quedó callada ante estas opiniones.

El programa de competencias más popular de la televisión colombiana desde hace 20 años regresó con nuevos presentadores, como la ex reina de belleza María Fernanda Aristizábal. También presenta retos originales y nuevos escenarios. Actualmente, la nueva temporada se lleva a cabo en el municipio de Tobia, Cundinamarca, rodeado de flora y fauna, en donde los concursantes enfrentan pruebas más complejas que en versiones anteriores.

Pero tal parece que los primeros capítulos no han sido del agrado de algunos seguidores y comentaron de que no le genera ningún tipo de emoción al verlo. Así se lo hicieron saber a la propia Andrea Serna en su cuenta de Instagram. “Este Desafío da sueño, que pereza una mano de lloronas y conflictivas”, escribió una de las usuarias, refiriéndose a las nuevas competidoras.

No obstante, la presentadora de televisión no pasó por alto la reacción de la internauta y le respondió: “A mí me deja despiertísima”, dejando claro que a ella, como a otras personas, sí les parece increíble el espacio que cada noche transmiten a través de la pantalla de Caracol.

Enseguida hubo una seguidilla de reacciones por parte de los fanáticos, diciendo de que realmente esperaban mucho más del programa este año por ser el vigésimo aniversario al aire y que no se tomara los comentarios como algo personal sino más bien como críticas constructivas para mejorar la competencia y ofrecer novedades.

“Los box son los mismos y las pruebas iguales a las versiones anteriores, esperábamos otra locación digna de los 20 años, Colombia tiene muchos lugares donde realizar pruebas exigentes”, mencionó otra usuaria en redes.