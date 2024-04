Mauricio Vélez se negó a regresar a la televisión colombiana con famosa producción, ¿qué pasó?

Sin duda, uno de los actores y presentadores que ha logrado marcar un precedente en la televisión colombiana ha sido Mauricio Vélez. Un antioqueño que a lo largo de más de 30 años ha hecho parte de diversos programas y producciones como ‘Día a día’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y sus más recientes apariciones se dieron en ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’ de RCN Televisión, producciones de las que fue despedido abriendo la puerta a retomar su nueva pasión con los caballos, sin embargo, en medio de este nuevo camino, Mauricio confesó que se negó a regresar a la televisión colombiana con famosa producción.

Vélez fue entrevistado por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que se encargó de revelar que anda más feliz que nunca, pues ha podido estar a tiempo completo dedicado al campo y los animales e incluso dictando cursos de herrería. Además, en medio de esta nueva faceta, el presentador aseguró que también está cumpliendo un sueño que tenía su padre, pues “él se murió en vida”, debido al Alzheimer que enfrentó durante un buen tiempo.

“Un Alzheimer que lo tuvo inhabilitado desde el año 2012 hasta el año 2021. Sufrió mucho y nosotros también viéndolo (...) que querer decir algo y no poder”, dejando claro que por siempre lo llevará en su corazón.

Por supuesto, las propuestas televisivas, luego de su inesperada salida de ambos programas de RCN Televisión, no se hicieron esperar causando sorpresa en sus seguidores: “Una novela con el canal RCN, pero desafortunadamente los tiempos no me dan porque aquí donde estamos, estamos en una situación muy particular. Mi hijo Jerónimo y su banda se van para Rock in Río, van a tocar y preciso me tocaba el inicio de la novela con los conciertos de mi hijo, entonces decidí ser papá y acompañarlo”, agregó Mauricio Vélez.

La producción, a la que, al parecer, se refería el actor, sería ‘Rojo Carmesí', la cual busca alcanzar el mismo éxito que tuvo ‘Ana de nadie’ y está próxima a llegar a la televisión colombiana.

Asimismo, Mauricio reiteró que novelas ha hecho muchas, pero estos momentos con su hijo resultan ser importantes e incluso son cosas que puede que no vuelvan a vivir: “Aunque me dio mucha tristeza porque es una novela que seguramente les va a encantar a los colombianos (...) Estos momentos que no vivía hace mucho tiempo y era disfrutar con mis hijos, llevaba más de 13 o 14 años madrugando y nunca podría desayunar con ellos en la cotidianidad”.

Por lo pronto, Mauricio Vélez reiteró que no estará pronto en la televisión colombiana, sin embargo, espera que se avecinen nuevas oportunidades para también seguir sacándole provecho a su rol frente a la pantalla.