“Es injusto”: Exchica reality reaccionó luego de que le quitaran la corona de Miss Pacífico

La fama de Estefanía Caicedo, reconocida como ‘Cuca Caicedo’, ha crecido como influencer y presentadora colombiana, especialmente tras su participación en el programa de competencia ‘Guerreros Colombia’ del Canal 1, donde le dieron el sobrenombre de ‘la mamá leona’. Recientemente, se embarcó en un nuevo desafío al presentarse como candidata en Miss Universe Colombia, adentrándose así en el mundo de los reinados de belleza.

La mujer, de 34 años, destacó en el certamen para elegir a la representante de la Región Pacífica, ganando la corona el 7 de abril en el certamen de Miss Universe Colombia celebrado en Cali. Sin embargo, la alegría fue breve, ya que la organización anunció horas después que le retirarían la corona, desatando una gran controversia en el concurso de belleza.

La organización argumentó que se encontraron irregularidades que no cumplían con el reglamento del certamen, lo que motivó la decisión de despojar a Cuca Caicedo de su título como representante de la región pacífica. Algunos usuarios en redes sociales especulan que las múltiples sesiones fotográficas en las que aparece con poca ropa podrían haber influido en esta decisión.

La noticia impactó a Cuca Caicedo, quien expresó su descontento en redes sociales y anunció que ofrecerá un livestream el martes 9 de abril a las 7 pm para explicar detalladamente por qué le quitaron la corona. “Gracias por todo, pero desde mi corazón quiero hablarles al respecto de cómo sucedieron las cosas. Es injusto pero es la realidad”, dijo la modelo.

En otro mensaje, Caicedo señaló que vivió muchos años luchando por su salud mental y que lo ocurrido no la afectará. “Luché mucho por mi sanidad mental y emocional y jamás, jamás nadie volverá a perturbarla, hoy ganaron, pero el daño no me lo hicieron a mí por que después de esto me volveré a levantar como siempre y cada vez mas fuerte”, expresó.

Aunque Cuca pudo participar en el certamen gracias a una modificación reciente en los requisitos de Miss Universe Colombia, que ya no establece un límite de edad de 18 a 27 años para inscribirse, sino que permite que cualquier mujer, independientemente de su edad o estado civil, pueda aspirar a llevarse la corona, la organización decidió retirarle el título por motivos que aún no han sido completamente aclarados.