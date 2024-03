¿No va a la cárcel? Aida Victoria Merlano contó cuáles son sus planes para los próximos días

Aida Victoria Merlano le dejó entrever a sus seguidores que no planea ingresar a la cárcel en los próximos días, debido a que a través de sus historias de Instagram anunció que ya tiene planes para el mes de abril, indicando que estos están enfocados en ayudar a sus seguidores en un área que es de importancia para ella.

La creadora de contenido ha tenido unos días un poco tensos a propósito de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que la sentencia a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, un caso con el que ha estado lidiando desde hace varios meses, enfrentando algunas repercusiones en el proceso.

Pero a pesar de que su futuro puede ser complicado al enfrentarse a un panorama en el que podría estar privada de libertad, la joven no ha perdido el ánimo, protagonizando todo tipo de publicaciones en las que se muestra positiva y con una buena cara.

De hecho, en una historia confesó que recurre al humor para refugiarse de las malas vibras y el panorama poco agradable, indicando que esto la ayuda a tomar mejores decisiones y la mantiene con la mente tranquila.

Y a propósito de esto, Aida Victoria Merlano le compartió a sus seguidores que ha decidido seguir adelante con su agenda, a pesar de no tener claro qué sucederá en los próximos días, indicando que a partir del mes de abril se dará a la tarea de ayudar a sus seguidores con un punto muy específico.

“En abril voy a ser la coach del delicioso. La que me siga y no lo haga rico, es porque no quiere”, escribió la colombiana sobre un clip en el que aparecía haciendo ‘twerking’.

Aida Victoria Merlano está “encendida” durante estos días

Además de protagonizar la picante historia en la que aparecía moviendo sus caderas, la influencer también publicó otro par de videos en los que aparecía bailando de manera sensual.

En uno de ellos incluso jugó con algunas de sus seguidoras al indicar que podría despertar interés en algunas de ellas: “bueno muchachas, no se me heteroconfundan”.

En otro clip, Aida Victoria Merlano comparó su movimiento con el de una licuadora, indicando que “frapea en 12 velocidades”, dejando ver cómo sacudía sus caderas en el proceso.