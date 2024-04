Jhonny Rivera agradeció entre lágrimas el apoyo que le dieron a Andy como telonero de Karol G

Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular que ha tenido una carrera de muchos años en la escena, recorriendo varios escenarios internacionales y en sus redes sociales, comparte muchos apartados de su vida cotidiana, junto a su pareja y su hijo Andy Rivera, que también se dedica a la música, pero desde el lado mucho más urbano, tanto así que fue uno de los teloneros más coreados del concierto de Karol G en la capital del país.

Andy describió la noche como inolvidable y además recordó varias de sus canciones antiguar, llevando a los asistentes en un viaje por el tiempo y su padre, Jhonny Rivera no dudo ni un segundo a expresar todo el orgullo que siente por su hijo e incluso, le agradeció a los asistentes recibirlo de forma tan especial.

Jhonny compartió momentos del show y dijo que aunque muchos esperaban a Karol G que era el show central de la noche, todos recibieron de forma especial a Andy y casi con lágrimas habló sobre el recibimiento: “agradezco como me lo apoyan y me lo quieren, no hay palabras para agradecer a Karol G”.

Jhonny Rivera habló de lo que pasaría si descubre que Jenny solo lo quiere por interés

Las críticas hacia su relación no parecen disminuir, como se evidenció en una reciente sesión de preguntas y respuestas realizada por el intérprete de ‘Nuestro Amor no puede ser’ a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 3,4 millones de seguidores. Durante esta dinámica, un seguidor lo llevó a reflexionar sobre su pareja, lo que llevó al artista risaraldense a abordar el tema de cómo reaccionaría si descubriera que su amada es una “cazafortunas”.

“La gente no tiene idea de nada. (...) Cuando una persona está motivada por interés, es algo muy fácil de percibir, es extremadamente obvio; de hecho, uno puede darse cuenta de que alguien está interesado en algo y seguir adelante porque también queremos disfrutar, incluso si tiene un precio. (...) También puedo tomar la decisión si veo que alguien está interesado únicamente en lo económico; simplemente me alejaría y ya está”, expresó Rivera, quien defendió firmemente a López en medio de las críticas.