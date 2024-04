“No duró ni 24 horas”: Nataly Umaña habló de expulsión de Nanis Ochoa de La Casa de los famosos

‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos y ahora llegó a Colombia de la mano de VIX y del Canal RCN. Este formato permite que los televidentes puedan tener la oportunidad de conocer la vida de sus famosos favoritos durante las 24 horas al día. En esta semana al programa entraron nuevos participantes por decisión de los televidentes, que entre ocho opcionados debían elegir a cuatro. La expresentadora Nanis Ochoa del programa ‘Lo Sé Todo’ ingresó en la noche del viernes, cuando los demás demás famosos estaban en la terraza en la fiesta de los viernes, que era temática al estilo árabe.

El ingreso de los nuevos participantes está condicionado y ‘El jefe’ les había dado las reglas que tenían que cumplir al ingreso a la casa. Nanis no cumplió y les dio información del exterior a los famosos que llevan más de 50 días sin contacto con la vida real . Nanis le comentó a algunos de los participantes sobre cómo estaban recibiendo las polémicas del reality, los participantes, lo que es una grave falta para la desconexión que han tenido los participantes.

Nataly Umaña fue la sexta eliminada de la competencia, pero continúa conectada al reality del que salió por las votaciones del público y ahora habla de la salida por expulsión de Nanis.

A través de una historia en su cuenta de Instagram aseguró que: “Me bombardearon con mensajes, contándome lo que pasó en la casa, me da muchísima tristeza por esa participante, que yo creo que llegaba, obviamente, con todas sus ganas y sus sueños para llegar a la final. No duró ni 24 horas, creo que lo que habló fue sobre todo lo que pasó conmigo allá adentro y no sé cuantas cosas, porque me mandaron video. Quiero manifestar solidaridad, ahora no la juzguen, no la recriminen, errar es de humanos, no fue prudente, no cumplió con lo que sabía debía ser. Pero, bueno eso no la hace mala, son experiencias de las que uno aprende”.