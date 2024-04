Melfi se desahogó y habló de por qué le molesta la estrategia de Omar en La Casa de los famosos

‘ ‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos , y ahora está en Colombia de la mano de VIX y del Canal RCN. Este es un formato que le permite a los televidentes tener la oportunidad de conocer más íntimamente la vida de sus famosos favoritos durante las 24 horas al día. Con el paso de los días, las estrategias que cada uno de los participantes está aplicando se convierten en protagonistas. En esta oportunidad, Melfi, el cantante panameño, se desahogó y reveló por qué le molesta tanto la estrategia de Omar.

En medio de una conversación que sostuvo Melfi con Julián en presencia de Mafe, dejó en evidencia su molestia por la estrategia de Omar, en la que constantemente menciona a Dios.

“Varias veces yo he interpretado la forma como Omar se ha defendido y la religión no tiene nada que ver. Una vez que lo nominaron dijo como que: ‘Gracias Dios porque hiciste justicia contra los que me atacaron’. Como que bro (le dije a Julián Trujillo), qué tiene que ver Dios para hacer justicia con que te hayan nominado en un juego”, dijo el cantante panameño.

Luego continuó diciendo que: “Es un juego, te nominaron y ya. Ahí voy, cada quien es libre de expresar sus creencias como las quiera expresar, pero muchas veces la forma en la que él lanza ese comentario se presta para que la gente que está afuera, que ha vivido una lucha, que realmente es así de fuerte, y no entiendan el contexto digan: ‘ey pobrecito lo están atacando, voy a apoyarlo’. Entonces, él mismo lo dice: ‘mi estrategia es hacer que la gente conozca a Dios y cuando me ofenden y hablo con palabras de Dios’. Está bien esa estrategia, siento que utilizar a Dios para una lucha social para discutir con alguien dentro de esta casa, a mí no me parece correcto, porque el problema se agranda mucho más

