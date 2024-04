Karen Sevillano y Camilo Pulgarín se agarraron por celos en La Casa de los famosos

‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos y ahora llegó a Colombia de la mano de VIX y del Canal RCN. Este formato le permite que los televidentes tener la oportunidad de conocer la vida de sus famosos favoritos durante las 24 horas del día. En esta semana al programa entraron nuevos participantes por decisión de los televidentes, que entre ocho opcionados debían elegir a cuatro. Camilo Pulgarín, uno de los influenciadores más seguidos en el país, es cercano a Karen Sevillano y a La Segura.

La convivencia entre los participantes evidencia las situaciones divertidas en las que participa Karen Sevillano y Camilo Pulgarín, que han creado estrategias de entretenimiento para soportar el encierro. Justamente, esta interacción entre ambos en el reality, ha creado la posibilidad de una amistad más fuerte por lo afines que son sus personalidades.

Agarrón entre Karen Sevillano y Camilo Pulgarín en La Casa de los famosos

El agarrón se dio cuando Karen Sevillano encontró a Camilo Pulgarín abrazando una almohada a la que ella le puso el abrigo de su novio, para poder imitar su presencia. Pulgarín lo hizo como una broma hacia Sevillano, por lo que la reacción de Karen fue crear una escena de celos.

“¿Qué pasa per**?, ¿por qué querés con mi novio?”, le dice Karen, a lo que Pulgarín le responde, “quería a Neider para una bailadita, una salsita”. Karen le dice: “¡Nada!”. En la habitación estaba Diana Ángel, que ante lo que acaban de escuchar le dice: “¿O sea que yo no puedo bailar con Neider nunca en una rumba?” y de inmediato Sevillano le movió la cabeza diciendo que no y besó la almohada.

“Si Culotauro te saca a bailar yo no me pongo brava”, le dice Diana, a lo que Karen le contesta: “Es que ustedes no se aman como nosotros dos nos amamos”. De inmediato Diana responde: “¿tú cómo sabes?”, a lo que Karen le dice: “Porque yo sé”.