“Me cuesta merecer”: Carolina Cruz revela detalles de cómo se enteró que debía 2800 millones de pesos

Una de las modelos y presentadoras más reconocidas en la farándula colombiana es la tulueña Carolina Cruz, que además es empresaria y mamá de Matías y Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque. Actualmente es parte del equipo del programa ‘Día a día’ de Caracol. En su más reciente proyecto, un podcast en el que revela detalles íntimos de su vida, reveló detalles de cómo se enteró que debía 2800 millones de pesos.

La presentadora ha estado más feliz que nunca al lograr cumplir con su meta, se trata de un nuevo proyecto que tenía en mente desde hace varios meses: un podcast. En este habla de las diferentes situaciones que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

Detalles de la deuda de Carolina Cruz por 2800 millones de pesos

“He tenido un defecto toda mi vida y es que me cuesta el tema del merecimiento, en el que he venido trabajando por mucho tiempo (...) me cuesta mucho merecer, pedir, siempre estoy como en el papel de la gratitud, del agradecimiento, que aunque está bien, también es necesario merecer”, dijo la presentadora en la primera parte de su podcast.

Contó que desde los 17 años tomó las riendas de su casa y de su familia, como una decisión personal, porque asegura que nadie la obligó a hacerlo.

“Nunca puse un pare o un hasta aquí. La gente se termina acomodando, relajando y tranquilizando porque ven que no es un problema para ti. Cuando creo mi empresa lo hago pensando en mi familia, en mi mamá tiene trabajo, en mi hermano, en mi futuro (...) toda la empresa la administraba mi hermano, que tenía cero experiencia, porque salió de la universidad, de la especialización y de una entró a trabajar a la empresa. Todos empezamos a cometer muchos errores porque no sabíamos lo que estaba pasando”, relató.

Contó que durante muchos años se arriesgaron a abrir muchos almacenes, a franquiciar sin conocimiento y al final no salió como esperaban por desconocimiento.

“Durante 15 años la empresa dependió económicamente de mí. Yo mensualmente sacaba plata de mi bolsillo para meterla en la empresa y así no es”, dijo.

Aseguró que ahora que ya terminó de pagar la deuda es que puede hablar del monto que terminó debiendo, porque al inicio fue de 500 millones de pesos; sin embargo, solo cinco meses después el hermano le informó que la deuda había aumentado a 2000 millones de pesos.

“¿En qué se gasta uno 2000 millones de pesos?, no sabía si ponerme a llorar, si enojarme o salir corriendo. La gente jura que uno es millonario y no, no somos millonarios”, contó.

Finalmente, la relación de familia se afectó, no puede verse con su hermano y la mamá es una de las más afectadas.