Julián Román recordó cuando le dijeron que “era la sal de RCN” por duro fracaso en televisión

Julián Román se ha convertido en uno de los actores más famosos de Colombia, pues ha participado en múltiples producciones del cine y la televisión que han generado recordación no solo a nivel nacional, sino también en otros países. Sin embargo, su carrera también ha tenido puntos bajos. Uno de ellos fue su participación en la telenovela ‘Valentino, el argentino’ del canal RCN.

En una entrevista del programa ‘Mi banda sonora’, de la emisora Caracol Radio, Román recordó el fracaso de esa producción, que apenas duró tres días al aire.

Aunque sostuvo que no era del todo su culpa la falta de rating de la telenovela, la noticia sí le dio “muy duro”. De hecho, aseguró que recibió fuertes críticas de parte de la opinión pública en ese momento.

“A mí me acabaron, que cómo me ponían a protagonizar, que a quién se le había ocurrido, que yo era muy mal actor, que yo era la sal para RCN”, dijo Román.

Aunque estaba de visita en Colombia para promocionar la telenovela, contó que poco después de su lanzamiento decidió volver a vivir en Buenos Aires, Argentina, adonde ya había pasado una temporada antes.

Volvió con un papel en ‘Las muñecas de la mafia’

Cuando estaba en Argentina la vida le dio otra oportunidad. “Diez meses después me llama Cristina Palacios a decirme ‘oye, hay una serie que se llama ‘Las muñecas de la mafia’, quiero que hagas un personaje”, contó el actor.

En efecto, regresó al país para interpretar a Erick González. Era un personaje violento que se encargaba del trabajo sucio de los mafiosos de la telenovela y pronto su interpretación le valió gran reconocimiento a Julián Román.

“Fue un totazo. Pasé de ser el peor actor de Colombia a ‘no, yo siempre he dicho que Julián es muy bueno’”, relató entre risas Román. Y sostuvo que se trata de algo común en la carrera de los actores. “Mi papá me lo decía, el reconocimiento tiene que ver con la cercanía que uno genera a través de los personajes. He tenido la fortuna de hacer unos personajes que generan cercanía con la gente“, concluyó Julián Román.