Diana Ángel confesó estar decepcionada de ‘Culotauro’ ¿se acabó el amor?

Muchas emociones se vivieron durante el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que el comediante Camilo Díaz, más conocido en redes sociales como ‘Culotauro’, se alzó con el triunfo de la prueba de líder de la semana.

Sin embargo, la gloria del participante se vio empañada por los reclamos de su pareja la actriz Diana Ángel y de su amigo, el creador de contenido ‘Alfredo Redes’, al no haber escogido a ninguno de los dos para así compartir la habitación del líder y sus beneficios.

El comediante escogió a Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’, lo que derivó en una ola de reacciones no solo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, sino en las redes sociales por parte de los televidentes que siguen el programa noche a noche.

Horas antes de llevarse a cabo la prueba decisiva entre los tres finalistas ‘Alfredo’, ‘Pantera’ y ‘Culotauro’, la actriz Diana Ángel quiso hacerle un presente al comediante como un gesto de felicitación, pero este omitió el mismo provocando así la tristeza de su pareja, quien no dudó en hacerlo saber.

“Hoy, siento decepción, siento tristeza, me siento desilusionada. Además, porque yo venía cargada desde atrás. Yo le hice un regalo, poque estaba muy orgullosa de que hubiera quedado en la final. Y me lo dejó tirado como si fuera una mierd@. Él me trae café, yo recibo; él me trae bocadillo, yo recibo; él viene y yo soy súper amorosa. Y me hice toda la cosa para esperarlo y fue horrible. Nataly está de testigo, porque no creo que haya sido película mía”, dijo Diana Ángel.

Seguidamente ambos sostuvieron una conversación privada en la habitación del líder en la que limaron asperezas tras lo ocurrido y en la que el reclamo de no haber escogido a Alfredo o Juan David Zapata fue el protagonista.

Mas tarde dentro de la habitación del líder Karen Sevillano y Alfredo Redes le indicaron que debía ser más detallista con la actriz ya que como su pareja debe estar más al pendiente de sus atenciones.