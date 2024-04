Pipe Bueno: el reconocido cantante contó lo que nunca pensó hacer por amor

Pipe Bueno es un cantante y compositor colombiano que ha estado en la industria musical por más de 10 años. Desde sus inicios, ha logrado cautivar a su público con su estilo único y su increíble voz.

Además de ser un gran cantante, Pipe Bueno también es un gran compositor y ha demostrado su talento en numerosas presentaciones en vivo. Ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido un éxito en Colombia y otros países de habla hispana.

Pero no solo es conocido por su música, sino también por su personalidad carismática y humilde. Pipe Bueno es muy activo en las redes sociales y siempre está interactuando con sus fans. Es un gran ejemplo de cómo un artista puede mantenerse conectado con su público.

Recomendados

De hecho, la dinámica Get Ready With Me o ‘Arréglate conmigo’, el artista sorprendió a sus seguidores con algunas confesiones sobre lo que jamás pensó haría por amor. En primer lugar, ubicó a sus hijos, dejando claro que por la familia se hace hasta lo imposible por brindarle siempre lo mejor.

Sin embargo, sorprendió que además de dejar de disfrutar de algunos eventos en público, jamás pensó que por amor tendría que pedirle permiso a su pareja para el encuentro. Esto quedó plasmado en el video, cuando en cámara enfoca a la madre de sus hijos y le pide que repita, en un tono más alto, que le había dado “permiso” de reunirse con amigos.

Es allí cuando sale Luisa Fernanda W a aclarar la situación y agregó al discurso del cantante: “Más que pedirme permiso, es pedir permiso a los hijos”.

A lo que el caleño también le agregó algo de importancia para la relación: “Uno hace todo por los hijos, pero es una realidad y es que el día de la fiesta más chimba, no sé, este sábado Karol G, pues a mí me toca la granja de Tenor, un tetero y de pronto ver ‘La casa de los famosos’ donde está mi hermano”.

Finalmente, el cantante agradeció el haber conocido a Luisa Fernanda W al tenerla como pareja y madre de sus hijos, pues gracias a ella ha conseguido surgir en otros aspectos como el empresarial con la creación de su restaurante, entre otros proyectos en los que juntos trabajan: “Yo creo que todo lo que he hecho, sin esta mujer no lo hubiese logrado”, concluyó.