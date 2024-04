Miguel Bueno hermano de Pipe Bueno reveló con quién le gustaría tener una relacion sentimental en ‘La Casa de los Famosos’

Miguel Bueno es el hermano menor del cantautor colombiano Pipe Bueno. De él aprendió sobre el mundo del espectáculo musical, hasta que decidió incursionar como cantautor. También tiene una hermana llamada Laura Bueno. Por otro lado, tenemos a Pipe Bueno, quien es uno de los artistas más reconocidos del género de la música popular en Colombia. Ha logrado conquistar a su público con temas como “Recostada en la Cama” y “Te hubieras ido antes”.

Ambos artistas son hermanos y han logrado consolidarse en la industria nacional, recientemente Miguel Bueno ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ con otros 8 famosos que competirán para quedar entre los cuatro que participaran por el premio de 400 millones de pesos.

Es por esto que, los participantes han estado en el loft, ubicado justo al lado de la casa principal, estas figuras de la farándula nacional han estado mostrando sus mejores facetas y dando a conocer algunas de las estrategias que implementarían si son seleccionados por los televidentes.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió Miguel Bueno a Carmelo Rendón habló sobre una posible relación amorosa que podría empezar en La casa de los famosos Colombia si llega a ser uno de los elegidos para hacer parte de la producción del Canal RCN y la app de ViX.

“Solamente por lo que he visto, no estoy confirmando nada, ni nada por el estilo, yo creo que, con Ornella Sierra, tal vez”, mencionó el joven de 22 años.

Esto generó que los seguidores de La casa de los famosos en Instagram, se pronunciaran al respecto y mostraran la emoción que generaron las palabras del artista urbano.

“Ay, me encanta, Ornella va a tener novio”, “esto se va a poner bueno con Miguel y Ornella”, “me muero, me encanta que vaya por Ornella” y “desde que lo vi, pensé que tenía que emparejarse con Ornella”, son algunas de las opiniones que sobresalen en la sección de comentarios.