“¿Qué pretendés?”: Karen le pidió a Juan David comportarse como adulto en ‘La Casa de los Famosos’

Los ánimos alcanzaron su punto álgido en ‘La Casa de los Famosos’ tras una acalorada discusión entre Karen Sevillano y Juan David Zapata, donde se abordaron temas de coherencia y sinceridad en las relaciones sentimentales.

En un video compartido en redes sociales, se observa a Juan David Zapata expresando su molestia ante los comentarios de ‘La Segura’ sobre la necesidad de aclarar su situación sentimental con Sandra Muñoz. En un momento de tensión, Juan David le pide a Sandra que no le dé más comida, lo que desencadena la intervención de Karen Sevillano.

Karen reprocha a Juan David por su comentario, calificándolo de fuera de lugar y le insta a comportarse como un adulto maduro y dejar de ser manipulador e inmaduro con Sandra. Ante esto, Juan David defiende su postura, afirmando haber sido claro con Sandra en todo momento sobre sus sentimientos, sin haber establecido una relación de noviazgo porque simplemente no lo siente así.

“Yo he sido un adulto y he sido claro con ella (Sandra) siempre, no le he dicho que seamos novios porque no lo siento así”, dijo molesto el atleta.

La discusión avanza con Juan David cuestionando a Sandra en presencia de los demás participantes, preguntándole si él ha dado muestras de acercarse a ella con intenciones amorosas. Esta actitud genera malestar en Sandra, quien se ve visiblemente afectada por la situación y trata de disimular su incomodidad con una sonrisa.

Karen, en su defensa, niega haber inventado historias y sostiene que simplemente observa cómo Juan David confunde a Sandra con sus acciones y palabras. “Entonces, con eso qué pretendés eso no concuerda, entonces, papi, usted no venga a hacernos quedar como nosotros somos las malas sino que usted mismo se contradice con sus acciones”, dijo la creadora de contenido.

La tensión en ‘La Casa de los Famosos’ dejó entrever una vez más las dificultades en las relaciones interpersonales entre los participantes, especialmente en lo que respecta a la sinceridad y la coherencia en las expresiones de sus sentimientos.