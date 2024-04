¿Cuál es el miedo? Así fue la reacción de Luisa Fernanda W cuando le pidieron cantar en vivo

La popular influencer Luisa Fernanda W se encontró en medio de una controversia después de admitir durante una entrevista su temor a cantar una canción en vivo. La conversación con la presentadora española Eva Rey tomó un giro inesperado cuando la pareja de Pipe Bueno reveló su lucha contra el miedo escénico frente a una audiencia.

Acompañada por la cantante venezolana Ittza Primera, con quien colaboró en la canción ‘Otro ratico’, Luisa Fernanda W fue cuestionada sobre su disposición para interpretarla en directo. A diferencia de Primera, quien no dudó en cantar un fragmento a capela para el programa de YouTube, la influencer confesó abiertamente su batalla interna contra el miedo escénico que la ha afectado durante años.

“Debo vencer el miedo a cantar en vivo, es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo. No es que crea que lo hago mal, porque ya lo he hecho, pero es una inseguridad que no he logrado superar”, expresó la creadora de contenido.

A pesar de su confesión, y motivada por las palabras de aliento de Primera, Luisa Fernanda decidió dar un paso adelante y cantar un verso de la canción. Sin embargo, su revelación no fue bien recibida por todos, generando una división de opiniones entre los espectadores.

Algunos usuarios expresaron su sorpresa y críticas hacia la influencer, argumentando que ese tipo de actitudes no son apropiadas para un artista. Algunos comentarios como: “¡Hasta ahora me entero de que ella canta!”, “Parece que no quiere hacer el ridículo”; “¿Cuál es el miedo?”; “Probablemente porque no puede usar Auto-Tune en vivo”, “Pero que la ayude Pipe con ese miedo”, inundaron las redes sociales tras la entrevista.

La confesión de Luisa Fernanda W generó un debate sobre las expectativas y percepciones del público hacia los artistas, así como sobre la importancia de la autenticidad y la superación personal en la industria del entretenimiento.