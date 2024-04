Alejandro Estrada reveló con quién está viviendo mientras Nataly Umaña lo espera en casa

La infidelidad pública y mediática de Nataly Umaña a Alejandro Estrada permitió que el actor recibiera todo el amor y el apoyo de sus seguidores y de los televidentes en medio de su ruptura amorosa, puesto que la valentía, coraje y la manera caballerosa en la que dio fin a su matrimonio de 12 años en una emisión en vivo y en directo en ‘La casa de los famosos’, dejó sin palabras a más de uno, por lo que la salida de su expareja del reality tiene a sus fans con la intriga de qué pasará con ellos ahora que ella regresó a casa.

En redes sociales se ha visto a Nataly Umaña regresar a su casa en La Calera donde comparte con sus gatos y su perro, retomó sus rutinas de entrenamiento y sus secretos para mantener el abdomen plano. Lo que ha llamado la atención de los seguidores de la expareja, es que Alejandro Estrada a pesar de haber dado una serie de entrevistas, no ha mencionado nada sobre su separación, sino que por el contrario se le ha visto enfocado en su nueva vida de soltera y en algunos planes para aumentar su autoestima, su confianza y lucir mejor que nunca.

Alejandro Estrada reveló con quién está compartiendo el tiempo

Si algo ha quedado claro, es que Estrada y Umaña no están compartiendo juntos, por lo que a la Revista 15Minutos, el actor dejó saber que se encuentra feliz por las personas que lo han apoyado en el doloroso momento que enfrenta, por lo que su principal motor llegó de Francia para hacer nuevos planes con él.

“Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”, acotó Alejandro.

Además dejó saber que cuenta con el apoyo de sus amigos y de su terapeuta con quien ha llevado todo este proceso de manejo del duelo, rupturas y le ha permitido sanar, liberar, llorar y mantener su cabeza en lo que debe, en él, su hijo, sus proyectos y su futuro.

Para la duda de muchos, Estrada mencionó que junto a Tomás, su hijo, planea un nuevo proyecto apenas termine las labores académicas del colegio.

“Antes de entrar a la Universidad vamos a tener una aventura los dos: viviremos un año el uno con el otro, así que estoy esperando ese momento para compartir con mi hijo”, dijo el actor.