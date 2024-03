Karen Sevillano se le reveló al Jefe de La Casa de los Famosos y podría quedar eliminada

Tras casi dos meses de transmisión ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, ya acumula seis eliminados y un concursante que tuvo que renunciar por afectaciones en su salud mental, Sebastián Gutiérrez. A este listado, al parecer podría sumarse en los últimos días el nombre de Karen Sevillano, luego de que la influenciadora decidiera enfrentar a ‘El Jefe’, con un acto que despertó polémica.

La presencia de esta creadora de contenido despierta amores y desamores, no solo dentro del set, también fuera de él, ya que es considerada como una de las favoritas a llevarse el gran premio; y más teniendo en cuenta que tiene una aliada que la podría ayudar a llegar hasta allí , ‘La Segura’, con quien conformó uno de los grupos que más revuelo genera en el formato, ‘Las Chismosas’.

Pero, en lo que va del audiovisual, Sevillano ha demostrado que su única estrategia dentro del reality es decir las cosas como son y sin tapujo alguno, hecho que la ha llevado a tener fuertes discusiones con sus compañeros; ‘pleitos’ que se fueron más allá recientemente luego de que ‘El Jefe’, no la dejará dormir unos minutos más, hecho que desató su furia, hasta el punto de reclamarle a grito herido a quien lleva la batuta en el programa:

“Ahora yo no puedo dormir, como duerme todo el ‘mundazo’ aquí. (...) Siempre que yo estoy dormida me la montan”, manifestó la influenciadora con gran enojo, el cual fue apoyado por miles de internautas: “Lo de Karen y el Jefe ya es personal”, “El Jefe no puede vivir sin molestar a Karen”, “Parece que estuviera enamorado de Karen”, “Tienen que aprender de Jefe de La Casa de los Famosos de México, él solo hacía un ruido y todos le hacían caso”, “Ella no tiene corona”, y “Al Jefe no se le responde, deberían nominarla”, fueron algunas de las reacciones al respecto.