Vittorio del ‘Desafío XX’, el participante que se empelotó y encendió la temperatura en redes

Su nombre es Vittorio Orodico Doglioni, y en el ‘Desafío XX’ ha decidido usar su primero nombre como alias en competencia. Se trata de un caleño de 29 años con raíces italianas que desde su puesta en escena en la plataforma acuática y aérea de la primera competencia captó la atención de los televidentes.

Vittorio es un ingeniero civil, que según apunta la página del ‘Desafío XX’ se considera sociable, conversador y muy creativo, siempre está buscando técnicas para optimizar todo.

“Vittorio Orodico Doglioni, a sus 29 años, se ha enfrentado a momentos muy difíciles, donde dice haber tocado fondo, pero ha logrado salir de ahí con disciplina, autoconocimiento y fuerza de voluntad. Cree que tiene una gran paz mental que ha construido gracias a su deseo de estar bien. Para este hombre, el bienestar y la tranquilidad son prioridades. Su proceso de autoconocimiento ha sido un gran aprendizaje, por eso hoy lo comparte con otros a través de sus redes sociales donde se hace llamar, El Ingeniero del Bienestar”, se lee en el perfil del competidor.

Sin embargo, su gran musculatura y lo que hizo apenas llegó a la nueva casa Gamma desató una ola de reacciones en las redes sociales, pues el competidor decidió ducharme y se empelotó delante de las cámaras, lo que de inmediato derivó en halagos por parte de los televidentes bajo la frase “Me veo el Desafío XX por la trama...” en la que muestran desnudo al participante.

Por otra parte, algunas mujeres de la casa Gamma confesaron que les llamaba la atención del competidor y aprovecharon para revelar la manera en la que se van a dormir. Karoline fue quien específicamente mencionó que mientras duerme se quita la ropa y aprovechó para sacarle conversación a Vittorio.

“Vittorio, es que yo dormida me quito la ropa. No se rían que es en serio. Es que sufro de calor. Ponemos las almohadas a la mitad o si me ven las chichis al aire me tapas”

— Karoline