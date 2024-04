Isabella Santiago se pegó la ‘chillada’ de su vida con el ingreso de su hermana a ‘La Casa de los Famosos’

Los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y los televidentes quedaron totalmente congelados al ver ingresar a la hermana de Isabella Santiago, ingresar durante dos minutos al set; visita que no solo tuvo de por medio una muestra de afecto, también el apoyo a otros de los concursantes a quienes la mujer les dejó varios regalos.

En búsqueda de su familiar, Ángela, la ‘hermanita’ de Isabella, se toó de primeras con Julián Trujillo, a quien elogió por su estrategia dentro del reality y de paso le agradeció por velar por su hermana allí dentro. Luego de esto se dirigió a la cocina en donde se topó con su ser querido, a quien le dio las siguientes palabras:

“Divina como siempre eres una gran mujer, eres admirable. (...) Todos te amamos, te apoyamos y te queremos muchísimo. (...) Eres fuerte, no permitas que ningún comentario en ‘la casa’ te debilite en tu juego. (...) Mi mamá te manda a decir que te extraña ucho, que eres la niña de sus ojos y que está orgullosa de ti. (...) Deja los sentimientos a un lado, tú viniste a ganar y a pisar fuerte, céntrate en tu juego”, expresó la mujer.

Recomendados

Adicionalmente, esta ‘intrusa’ en el programa, dejó varias rosas y unos chocolates para el disfrute de algunos de los otros participantes, dentro de ellos Omar Murillo, mismo que en la noche de este domingo 31 de marzo se enfrentaría a la gala de eliminación junto a ‘Alfredo Redes’, ‘Culotauro’, ‘Juanda’, y Sandra Muñoz.