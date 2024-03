Ni en los comerciales se juntan: En video, Cristina Hurtado evidenció su distanciamiento con Carla Giraldo

Uno de los factores principales para que un reality salga bien, radica en la relación de los presentadores para que se vea algo más natura, pero que en el caso de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido una de sus contras, ya que desde el primer episoio fue evidente la falta de conexión entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo, quien debutaba como presentadora de televisión. Esto hizo que se convirtiera en uno de los aspectos más comentados en redes sociales por parte de los televidentes.

Inclusive, se llegó a crear el rumor que Cristina Hurtado se habría referido a Carla como una “Niña malcriada”. Pero cuando se les pregunta sobre su relación, se limitan a respoder de la mnera más políticamente correcta posible para no seguir generando especulaciones al respecto. De hecho, Lina Tejeiro comentó en una reciente entrevista junto a la periodista española Eva Rey “No es que no se aguanten, yo creo que es que hay personas con las que se hace match y hay personas con las que generalmente no, pero no es que no se aguanten. De hecho, se saludan cuando se ven, pero no hay una amistad”.

En video, Cristina Hurtado evidenció cómo es su relación con Carla Giraldo

Durante la transmisión en vivo del programa este 28 de marzo, Cristina publicó en sus historias de Instagram cómo es el detrás de cámaras mientras están en comerciales o los participantes están haciendo algún tipo de prueba en vivo. Pero lo que más llamó la atención es que Hurtado se menciona a sí misma junto a su equipo sin tener de cerca a Carla Giraldo, o por lo menos, no dentro del plano que mostró.

Lo que genera aún más dudas sobre una relación estrictamente laboral por parte de las presentadoras. Aunque los comentarios en redes no faltan, ambas presentadoras se han mantenido al límite sobre este tipo de comentarios.