Sandra siempre supo si el marido tiene moza y gasta su último cartucho para no ser eliminada

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo le pidieron a cada uno de los cinco nominados, antes de la llegada de nuevos participantes, expresarse frente a las cámaras para pedir el apoyo de los televidentes para ser salvados.

Todo se dio al final de la prueba de salvación en la que resultó ganador el panameño Miguel Melfi, por lo que salió de la placa de nominados, así como Mafe Walker quien fue salvada por el voto de la líder de la semana, la exreina de belleza y modelo Isabella Santiago.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando le pidieron a la modelo Sandra Muñoz expresar delante de las cámaras lo que es la verdadera situación respecto a su estado civil, ya que ella quiso aclararle al país, Panamá y Latinoamérica que entró soltera a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Es por ello que tiempo más tarde entró al cuarto de maquillaje desde donde la participante dio detalles de lo que es su relación y en especial de lo que vive con el deportista Juan David Zapata.

“De yo estar acá dije: ya. Nosotros terminamos hace veintipico de días, yo sé muy bien que mi ex está en este momento está con una persona. Yo también como mujer y como ser humano que soy me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien acá. Entonces, por eso empezó a fluir el tema de Juan David y yo, porque soy una persona soltera en este momento y cuando entré a La Casa de los Famosos. Simplemente quería por respeto dar un espacio y dar un tiempo. Espero que les quede claro, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por su apoyo, me quiero quedar en La Casa de los Famosos Colombia, por favor”, dijo Sandra Muñoz.

Reacciones en redes sociales por las palabras de Sandra

Como era de esperarse las reacciones por parte de los televidentes no tardaron en llegar pues hay quienes creen que la aclaratoria que hizo la participante es por sentirse en la misma posición que Nataly Umaña, al quedar eliminada la semana anterior por el repudio del público ante la infidelidad a su esposo Alejandro Estrada.

Sandra manda a decir que ella no es como nataly que ella no estaba en una relación y que no la saquen por infiel 👀 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/2pwiXeQmeY — ✨juliana 💎 (@Juliette1593781) March 31, 2024

Sandra explicando lo la separación del esposo y que por eso esta con Juanda... #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/jc28N5sDff — Señora de los gatos (@senora_gatos) March 31, 2024