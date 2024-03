Omar Murillo dejó por el piso la carrera de ‘Culotauro’ tras enfrentarlo en ‘La Casa de los Famosos’

La convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, se ha visto opacada por el cuestionable comportamiento de tres participantes, ‘Alfredo Redes’, ‘Culotauro’ y Omar Murillo; mismos que se han visto envueltos en fuertes discusiones, algunas de ellas que de no ser por sus compañeros termina en golpes. Son precisamente ‘Culito’ y ‘Bola 8′, los que han generado una nueva ‘pelea’ en la que el actor dejo por el piso al comediante.

Ya son siete los concursantes que le han dicho adiós al programa de ‘Nuestra Tele’, seis de ellos por eliminación y uno por abandono al presentar afectaciones en su salud mental, Sebastián Gutiérrez; y en este Domingo de Ramos, Murillo y Camilo Díaz hacían parte de la plaqueta de los sentenciados. Pero antes de que se dieran los resultados de la votación de Colombia, ambos se enfrascaron en una discusión en la que muchos televidentes consideraron que Díaz salió perdedor, luego de que el humorista tildara a Omar de ‘fanfarrón, a lo que contestó:

“Fanfarrón, pero no soy máscara o ‘actorcillo’. (...) Soy representante de una comunidad y he luchado las cosas solo y a mí no me van a venir a faltar al respeto. (...) Cristiano, pero no menso, callado, no me van a ver. (...) Yo no necesito hacer show”, fueron las palabras del presidente de la fundación UNDAEEE, las cuales generaron una ola de comentario en la red social TikTok:

“Bola ocho es humilde y es un buen ser humano”, “El problema de la casa es Omar, así mucha gente se empeñe en salvarlo”, “Omar como actor me caía bien, pero ahora no”, “A mí me parece bien que Omar no se deje faltar al respeto”, “A Omar se le olvidó que vivir en comunidad implica respetar”, y “Por fin alguien que bajó de la nube a Culotauro”, fueron algunas de las reacciones.