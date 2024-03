Aida Victoria Merlano reveló cuál es su “puerta de escape” frente a su sentencia

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que a pesar de tener una fuerte sentencia en su contra, tiene una “puerta de escape” que la ha ayudado a mantenerse alegre y positiva frente a las adversidades, invitando a sus fanáticos a seguir este mismo ejemplo cuando se sientan abrumados y estresados.

La joven se enfrentaría a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que la sentencia a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, un caso con el que ha estado lidiando desde hace varios meses, enfrentando algunas repercusiones en el proceso.

Y si bien la creadora de contenido sigue en libertad por el momento, está la posibilidad de que las cosas puedan cambiar para ella en las próximas semanas, dejando un panorama incierto en su futuro.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano está tomando esta situación con mucha calma durante estos últimos días, publicando videos divertidos en sus redes sociales, pero sin dejar de compartir información respecto a cómo avanza su caso.

También ha recibido algunos mensajes negativos de parte de ciertos internautas, como uno que compartió en donde le dicen que “los criminales merecen estar tras las rejas”.

Pero la colombiana no se ha dejado derrumbar por este tipo de comentarios, respondiendo de manera jocosa: “que no me dejen suelta, porque criminales estos pasos”, mientras mostraba una historia de Instagram en la que aparecía bailando muy animada.

El “secreto” de Aida Victoria Merlano para mantenerse calmada

En otra historia, la creadora de contenido le contó a sus seguidores que la razón por la cual la ven tan animada y risueña en las redes sociales es porque decide tomar en cuenta el humor como “puerta de escape” ante esta difícil situación que atraviesa.

“Cuando uno está pasando por una situación difícil, no falta quien le quiere dar a uno un manual del dolor, de cómo sorteas tu tragedia. Al final del día, creo que cada quien vive la vida como mejor le figura. A mí me funciona utilizar el humor como una puerta de escape”, contó Aida Victoria Merlano.

En el mismo clip aseguró que no toma esta actitud para burlarse o menospreciar a la justicia colombiana, sino que para ella es efectivo abordar la situación desde un punto de vista positivo para contrarrestar la magnitud de este caso.

También está tomando esta actitud para servirle de ejemplo a sus seguidores que pueden estar atravesando una situación complicada, dándoles a entender que a pesar de que ella podría enfrentar más de una década en prisión, igualmente se muestra con una sonrisa en su rostro.