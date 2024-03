¿Le olió a Melfi?: ‘Perrito’ de Nataly Umaña la dejó mal parada en redes

Tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, Nataly Umaña vive una realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrada, en la que sus detractores no escatiman ningún detalle para recriminarle su amorío con Melfi y el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada. Muestra de esto son las burlas que ha recibido la ibaguereña luego de la publicación de una historia junto a su mascota, ‘peludito’ que al parecer no la extrañaba ni ‘poquito’.

Luego de su salida del reality de ‘Nuestra Tele’, la mujer que interpretó a ‘Monica’ en la telenovela de antaño, ‘Los Reyes’, ha salido a contar su versión sobre su situación con Estrada en varias entrevistas, en las que ha sido tajante en afirmar que su vínculo de más de 12 años no venía pasando por un buen momento. Así lo hizo saber en el programa ‘Buen Día, Colombia’, formato en el que reveló que junto a Alejandro ya tenían un acuerdo respecto al destino de sus mascotas de presentarse un divorcio:

“Tenemos las ‘mascotitas’. Habíamos hablado siempre que él se quedaba con Mágica, que es la negrita, que es una gatita y que yo me quedaba con Thiago y con Litana. Imagínate, ya habíamos hablado de todo eso siempre. Ahora que esto pase, no sé, espérenme, hablamos y miramos”, expresó la mujer de 38 años en el matutino.

Recomendados

Precisamente su ‘perrito’ Thiago, de raza pitbull, ha sido el protagonista de un reciente clip que se ha viralizado en las redes, en el que se ve que la separación de su ama no le vino muy bien en su comportamiento, por lo que muchos internautas consideran que el canino no quiere a Umaña; acto que no se puede confirmar.

Lo que sí se sabe es que la actriz trató de realizar una linda historia junto a su mascota para su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 569.000 seguidores; pero la cosa no salió también ta que el canino quería jugar de manera brusca y no ser partícipe del clip.