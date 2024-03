Con gritos incluidos: Yeferson Cossio regañó a su novia por una broma pesada que le hizo

Yeferson Cossio dejó ver su lado menos agradable en un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que terminó regañando a su novia, Carolina Gómez, luego de que ella le hiciera una incómoda broma que casi lo hace vomitar. Y tal y como se puede ver en el clip, el influencer quedó tan molestó que incluso le gritó.

La relación entre ambos colombianos dio mucho de qué hablar cuando se hizo pública, con varios usuarios de las redes sociales criticando al joven por la manera en que suele tratarla, haciendo referencia a que ella es solo “una muñeca” para él.

Pese a esto, ambas figuras deciden hacer caso omiso a los comentarios negativos, protagonizando varios videos e imágenes en donde se pueden ver muy juntos y disfrutando de su romance.

Pero no solo comparten videos en donde se puede apreciar su amorío, sino también otros en donde se evidencia la química que hay entre ellos a través de dinámicas particulares como las bromas que suelen hacerse, las cuales en más de una oportunidad suelen salirse de control.

Y si bien en esta oportunidad ningún involucrado salió lastimado, las cosas se calentaron un poco, ya que Yeferson Cossio reaccionó de mala manera luego de que Carolina se untara en su ropa un poco del aceite de unas sardinas enlatadas y se acercará a donde estaba él, causando repugnancia y un gran rechazo de parte del creador de contenido.

“Asco, cochina. Qué cochina sos vos, andá a bañate. No, Carolina, que no”, gritó muy molesto el colombiano ante la acción de su pareja.

¿Por qué Yeferson Cossio reaccionó de esta manera?

Debido al contenido que publica en sus redes sociales, sus seguidores han podido ver en más de una ocasión cómo suele reaccionar a las bromas, la mayoría de las veces tomándoselas con humor.

Sin embargo, en esta oportunidad el rechazo y la ira se manifestaron, descargándose contra su novia. Y la razón de esto la explicó en un mensaje que publicó en la sección de comentarios del mismo post, indicando el fuerte rechazó que siente hacia la comida marina.

“Ustedes no se imaginan el asco que le tengo a la comida de mar, solo como pescado, (menos sardina) eso a mí me huele inmundo. Jajaja casi me vomito cuando llego toda llena de ese olor”, escribió Yeferson Cossio en el mensaje.