Sebastián Gutiérrez reveló el nombre de su sentenciado de haber sido eliminado de ‘La Casa de los Famosos”

Las pantallas de RCN y la transmisión en vivo 24/7 por VIX, fueron testigos de la personalidad auténtica de Sebastián Gutiérrez dentro de ‘La Casa de los Famosos’, participante que tuvo que abandonar la competencia a causa de las afectaciones que sufrió en su salud mental, pero que siempre se mostró tal cual y como es sin hacer uso de un personaje. Precisamente Gutiérrez, en entrevista para Publimetro Colombia, nos reveló el nombre del participante que hubiera dejado sentenciado de haber sido eliminado del formato.

En su paso por el programa, que fue algo más de un mes y medio, ‘Sebas’, decidió mostró su bondad y generosidad al momento de emitir un consejo o una palabra de aliento a las personas con las que estuvo encerrado desde el pasado domingo 11 de febrero, hecho que le valió varias lloradas en el camino, pero que le hizo conocer la verdadera personalidad de quienes lo acompañaban.

Estas conversaciones y el hecho de siempre estar abierto a la conversación le hicieron ver que una de las celebridades de ‘La Casa’, no se mostraba coherente con las acciones y el mensaje que emite constantemente, por lo que, para Gutiérrez, debía de quedar en eliminación. Se trata del actor Omar Murillo, conocido por muchos como ‘Bola 8′ a quien le dirigió las siguientes palabras:

“Yo no me la llevaba mal con ninguno de mis compañeros, pero él es una persona con la que no compartí una realidad, pero no compartí muchas cosas de las que hace y siento que no está yendo por un camino correcto para él. Siento que ha tenido muchos problemas, es una persona inestable en su forma de ser, a veces está bien, a veces está mal, se acerca, se aleja. Fue la única persona con la que tuve esas diferencias fuertes”, expresó Sebastián en nuestra conversación.