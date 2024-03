‘La Segura’ y Karen Sevillano disgustadas por actitud de Juan David hacia Sandra en ‘La Casa de los Famosos’

Karen Sevillano y ‘La Segura’ abordaron el tema del romance entre Juan David Zapata y Sandra Muñoz en ‘La Casa de los Famosos’, expresando sus opiniones sobre la actitud del atleta hacia la modelo durante una conversación.

En el diálogo, ‘La Segura’ compartió su aprecio por Juan David, pero señaló su incomodidad por sus acciones ambiguas, especialmente hacia Sandra. “Lo veo con acciones de rechazo hacia ella, pero son rechazos feos. Ella también es regalada, porque si no se da cuenta de que a Juan David no le gusta, eso no es creíble”, expresó la influencer.

Karen Sevillano, por su parte, mostró su sorpresa por la falta de consideración de ambos hacia los consejos de sus familiares, que han intervenido en la situación.

‘La Segura’ también mencionó su incomodidad por cómo Sandra se acerca a la cama de Juan David y cómo él la evade. Karen coincidió en que Juan David solo ofrece “miserias de amor” a Sandra y criticó su falta de honestidad y el trato despectivo hacia ella.

“Me parece una falta de respeto de Juan David y me hace dudar de su integridad”, agregó ‘La Segura’.

Ambas influencers lamentaron que los consejos del hijo de Sandra Muñoz y otros familiares no hayan tenido impacto en la situación. Esperan que Sandra pueda reflexionar y valorarse a sí misma, evitando ilusionarse con los coqueteos de Juan David y priorizando su propio bienestar emocional.

En redes los usuarios reaccionaron a la conversación de ambas participantes, indicando que no deben inmiscuirse en los asuntos de Juan David y Sandra. “Estas mujeres qué ganan con meterse en la vida de ellos”; “Ya ellos están muy grandes para que les digan qué es lo que tienen que hacer”; “Este par es muy cansón, siempre opinando de lo que deben, es hora de sacarlas”, fueron los comentarios de los internautas en las plataformas digitales.