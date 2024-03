‘Culotauro’ y Sandra no pudieron resolver operación matemática en ‘La Casa de los Famosos’ y en redes les están ‘dando palo’

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver la convivencia tantas personalidades es lo más complicado del reality. Cada semana los concursantes deben pasar por pruebas para mejorar sus condiciones de estadía dentro de la casa y la prueba de presupuesto, es una de las más difíciles, pues es el dinero que tendrán para comprar comida por la semana.

La prueba de esta semana la resolvieron ‘Culotauro’ y Sandra Muñoz, que tuvieron que resolver ecuaciones matemáticas para conseguir un código para una caja fuerte y así, ganar el total del presupuesto, pero lamentablemente, ‘Culo’ y Sandra no lograron dar con el código. En redes sociales, muchos los juzgaron por sus poca habilidad con matemáticas y vieron que muchos de los participantes que no participaron de la prueba también tienen falencias en este tipo de competencias. Al final, ‘Culotauro’ y Sandra, afirmaron que “tenemos culo, pero no cerebro” y asumieron la consecuencia de perder la prueba.

"tenemos culo pero no cerebro" Sandra tirando tremendo dato... Lo más inteligente que le ha salido de esa boca #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/1jhPVjzAhs — Fabio G (Taki) (@Fabio_ik2) March 27, 2024

En mi vida me imaginé que alguien famoso fuera tan ignorante a tal punto de no saber cuántos minutos tiene una hora oseaaaaa, que riko la fama pero prefiero estudiar📚💪💫 #LaCasaDeLosFamososCol #pantera pic.twitter.com/hDcxhEn5cg — Deiby Pulla (@deibyz806) March 26, 2024

Disque eran ejercicios algebraicos y esa maricada la dan en 8vo grado JAJJAJJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/T3EvxI0ksL — Dani 🦋🐝 (@DivazaaShow) March 27, 2024

Isa, quien es la líder de la semana, logró negociar cambiando la clausura de uno de los cuartos por un aumento en el presupuesto.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.