Jorge Enrique Abello contó detalles inéditos sobre su personaje de Armando en ‘Yo soy Betty, la fea’

Jorge Enrique Abello es un actor colombiano que ha participado en numerosas producciones televisivas y cinematográficas. Es reconocido por su papel protagónico en la exitosa telenovela “Betty la fea”, donde interpretó a Armando Mendoza.

Además de su trabajo en la actuación, Jorge Enrique Abello también ha incursionado en el mundo de la presentación y ha sido embajador de diversas marcas.

Lo que la gente más admira de este gran artista es su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes con gran maestría. Ha demostrado ser un actor completo y muy talentoso.

Aparte, Jorge Enrique Abello es un ícono de la actuación en Colombia y un referente para muchos jóvenes que buscan seguir sus pasos en el mundo del espectáculo.

De hecho, Jorge Enrique Abello contó detalles de su interpretación como Armando, uno de los aspectos que hacían tan emblemático al personaje y que hacen que sea recordado hasta el día de hoy eran sus actitudes. Solía ser controlador, prepotente y gritaba en casi todos los episodios de la telenovela. Sus gritos estruendosos hacían parte de su esencia.

“Era parte del personaje, era una persona que estaba fuera de control, que se quería salir siempre de los pantalones, pero tenía algo en particular y era ese grito, esa forma de gritar, esa forma de estar tranquilo y de repente estallar, lo cual pertenecé a alguien que yo conocí, a mi mamá”, comenzó diciendo en un video que hizo en vivo con sus seguidores en Facebook.

“Perdóname mamá por lo que voy a decir. Fui lo más parecido a ella posible. Ella tiene un carácter muy volátil, de pronto estaba tranquila y después daba un grito así, como los de don Armando. Cuando hice el personaje estaba imitando a mi mamá, que es todo lo contrario a lo que la gente pensaba, que era un macho alfa, pero en realidad era mi mamá. Ella tenía ese carácter histérico, se ponía brava rápidamente, era como un fósforo”, añadió.

Finalmente, comparó su forma de ser con la del personaje. “Yo tengo un temperamento muy fuerte, en serio, pero no me gusta gritar, cuando llego a gritar es porque pasó algo muy fuerte, porque me salí de los pantalones, prefiero pensar que en la vida no hay nadie para que te saque de los cabales, pero pasa, desafortunadamente”, concluyó.