“Semejante bajeza”: Sandra estalla de celos y llanto por jugada maestra de Isabella Santiago

Durante el último capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues el ‘Jefe’ les dio libre albedrío para escoger equipo, y no como se había venido haciendo semanas atrás en las que se determinaban a los miembros.

Por otra parte, se llevó a cabo la prueba de líder de la semana que recayó sobre la exreina de belleza Isabella Santiago quien en la gala central fue consultada por las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo sobre a quién escogería para compartir habitación con ella.

“La persona que voy a escoger es como en una cuestión de conciliación y es Juanda” dijo Isabella Santiago, mientras que Juan David le cuestionaba a Cristina Hurtado y Carla Giraldo “¿Es obligatorio? Lo aprecio mucho, pero no me sentiría cómodo, la verdad”.

Ante esto Cristina Hurtado y Carla Giraldo reiteraron que debía obedecer la orden de la líder de la semana, pese a que Isabella Santiago bromeó en cambiarlo. La decisión de escoger a Juan David Zapata sorprendió a todos al tiempo que desató los celos y las lágrimas de su pareja Sandra Muñoz quien no disimuló cómo le afectó y que se extendió tras finalizada la gala central.

“Feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza. Eso no lo hace una dama, él no, él no importa, es otra cosa, pero ella como dama ¿tú me entiendes? Es una bajeza maric@, eso no lo hace una dama”, dijo en medio de lágrimas Sandra Muñoz.

Por su parte, Isabella Santiago le reiteró que es una oportunidad para que Juan David Zapata pueda demostrar que realmente puede dormir con otra persona que no sea Sandra Muñoz. “Él es un habitante de la casa, y nosotros somos amigos, y entre él y yo no pasa nada. Es algo normal que cualquier persona puede hacer”, indicó Isabella Santiago.

El “galón”

La noticia tampoco fue bien vista por los demás participantes como el caso de la creadora de contenido digital Karen Sevillano quien cuestionó el hecho, pues creía que se trataba de una broma y en compañía de Diana Ángel fustigaron la decisión.