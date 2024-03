“Voy a estar sola”: Nataly Umaña entre lágrimas confesó que Alejandro Estrada es su vida entera tras salir al reality

Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’ fue la más reciente eliminada del ‘reality’ contando con un 11% de los votos, por supuesto, la noticia de su salida terminó siendo toda una sorpresa para ella, quien le costó varios minutos asimilar la información. Luego de dejar nominado a ‘Culotauro’, la actriz llegó al ‘After show’ y entre lágrimas confesó que Alejandro Estrada es su vida entera al salir del reality.

En medio de las diversas preguntas sobre lo que vivió durante su paso por ‘La casa de los famosos’, la actriz aseguró que los primeros días van a ser algo complejos para ella, pues ya tenía una rutina en donde hasta la más mínima cosa le terminará haciendo falta, sin embargo, es una realidad que tiene que asumir con lo que venga, pues se siente preparada.

Asimismo, Lina no pasó de largo, una de las preguntas más esperadas ahora que está fuera de ‘La casa de los famosos’, sobre si hay posibilidad de salvar su matrimonio con Alejandro: “Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida y lo he dicho hasta el cansancio, lo que pasa es que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas”.

Umaña reiteró que quiere que Alejandro Estrada tengas las mejores cosas, pues se lo merece, como lo ha reiterado en pasadas ocasiones. Además, aseguró que emocionalmente ella no estaba dando todo, pero se perdía en la “carita tan linda” del actor, pues, según ella, él era quien remaba dentro de su relación, mientras que ella se quedaba en el camino y no quiere que Estrada la tenga que jalar.

“Es muy duro lo que estoy diciendo porque voy a estar sola. Tengo hábitos con él, mi vida entera”, las declaraciones de Nataly fueron interrumpidas por Roberto asegurando que si su vida giraba en torno a Alejandro, a lo que la actriz respondió asegurando que así era.

A pesar de sus declaraciones, ahora mostrándose un poco más frágil que cuando estaba en ‘La casa de los famosos’ reiteró que va a asumir cada una de las cosas como vengan, pues tiene claro que su prioridad es su felicidad y es una mujer con un buen corazón. Por lo pronto, en redes sociales aseguran que Umaña podría regresar teniendo en cuenta que Sebastián Gutiérrez abandonó la competencia.