“Un tiro entra justo casi a mi cabeza”: Juanes contó las veces que vio de cerca la muerte y la suerte que tuvo

Juanes es uno de los cantantes más queridos de todos los tiempos en Colombia, el artista paisa además de ser uno de los más escuchados tras varias décadas, también es una de las figuras referentes para las nuevas generaciones. La carrera de Juanes ha sido, sin lugar a dudas, una de las más exitosas registradas en el país, llegando a conquistar varios escenarios alrededor del mundo y junto a su talento también llegó a conquistar los galardones más aclamados como los Grammys.

Sin embargo, fuera de los escenarios, Juanes también ha tenido una vida como cualquier otra persona. En medio de una entrevista para el programa ‘Se Dice de Mí', el cantautor colombiano contó varias anécdotas de su vida, antes y durante su fama. Sin embargo, una de las que más llamó la atención tiene que ver con una que otra trágica historia de su pasado en la que sintió que su vida estaba en riesgo, al punto que sintió que por poco muere

El bus escolar de Juanes sufrió un fatal accidente en Medellín

El artista contó que durante sus años de colegio vivió un fuerte incidente con su ruta escolar, la cual terminó estrellada contra una vivienda luego de que el vehículo se quedó sin frenos: “Yo vivía en el centro de Medellín, y en una de esas al bus se le fueron los frenos y comenzó a bajar... el chofer trata de frenar y explotó la caja. Todos estábamos gritando y después de tres cuadras el bus se clava en una casa. Sentí que me iba a matar, el chofer creo que falleció, nos bajamos y algunos estábamos heridos”, narró el artista.

Juanes se salvó de la masacre en la discoteca Oporto en Medellín (1990)

El sábado 23 de junio de 1990 Medellín fue testigo de una de las peores masacres registradas en medio de la guerra entre el Estado y los carteles. Pablo Escobar comandó un ataque armado en contra de la discoteca Oporto donde cerca de 23 hombres murieron en manos de encapuchados que dispararon inmisericordemente.

El cantante estuvo muy cerca del lugar y contó que fue gracias a un mesero que les alertó que se fueran que pudo esquivar la muerte: “Llega el mesero diciendo que nos fuéramos para la casa... y al siguiente día nos enteramos de lo que había pasado”, dijo Juanes.

Ejercitó lanzó varios tiros contra Juanes por conducir borracho

Uno de los momentos más críticos en la vida del cantautor fue cuando el artista por poco recibe un impacto de bala en su cabeza, producto de un tiroteo que él mismo causó por conducir en estado de embriaguez. El artista confesó que “en una de mis locuras en la universidad, había tomado mucho y estaba conduciendo, había un retén del ejército, y en vez de parar yo aceleré y me cogen a tiros... Uno de los tiros quedo en el timón, justo casi en mi cabeza... otro tiro quedó en el reloj Mazda, por poco me matan”, contó el paisa. Además, aseguró que al siguiente día fue a colocar la denuncia “era más que todo para decir que yo me había equivocado”.