“Diferencias en madurez”: Actor de ‘Rigo’ confesó que intentó tener noviazgos con mujeres mucho más jóvenes

‘Rigo’ de RCN Televisión es una de las telenovelas más queridas de la televisión colombiana y que ha logrado convertirse en la producción más vista durante las noches, según el ‘rating’. Si bien, durante los primeros meses no tuvo la acogida espera, la historia del ciclista ha logrado cautivar al público de principio a fin. Por supuesto, quienes no pasan desapercibidos con aquellos que le dan vida a cada uno de los personajes y recientemente, el actor de ‘Rigo’, confesó que intentó tener noviazgos con mujeres mucho más jóvenes

¿Quién es el actor de ‘Rigo’ que tuvo relaciones con mujeres menores?

Se trata del actor Mauricio Mejía, quien le da vida al papá de Michelle Durango en ‘Rigo’, mejor conocido como Antonio Durango. El hombre recientemente estuvo haciendo parte del programa de Citytv ‘Bravissímo’, contando detalles de su vida y de paso las relaciones amorosas que ha sostenido en los últimos años.

Además de destacarse que se siente orgullo y feliz por haber podido ser parte de esta producción tan auténtica, Mauricio Mejía, que a lo largo de esta telenovela entabló una relación con una joven, terminó confesando que esto se asemeja con la situación que afrontó en la vida real, pues aseguró que en varias ocasiones buscó tener novias de una menor edad, sin embargo, estas experiencias no terminaron siendo las mejores para él.

“Lo intenté con mujeres más jóvenes, pero no floreció, había diferencias en madurez y temperamento. Siempre es mejor estar cerca de una persona que tenga la misma madurez. Con una chica joven, aún tienen mucho por explorar”, aseguró el actor al programa ‘Bravissímo’.

A pesar de que estas relaciones no surtieron efecto, no quiere decir que no haya encontrado el amor, pues actualmente sostiene una relación con Sandra Rodríguez, con quien compartiría una edad mucho más cercana, de acuerdo a sus diversas apariciones en Instagram.

Por lo pronto, Mejía sigue enfocado en cada uno de sus nuevos proyectos y su marca de helados, mientras que busca seguir llevando a cabo una de sus más grandes pasiones como lo es la actuación.