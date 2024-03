“Carla es Carla y yo soy yo”: Cristina Hurtado abrió su corazón y habló de su relación con Carla Giraldo

Cristina Hurtado es una presentadora, modelo y empresaria, que cuenta con una amplia experiencia en la televisión colombiana gracias a su participación en programas como ‘Guerreros’ de Canal 1, ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión. Actualmente, hace parte del ‘reality’, ‘La casa de los famosos’, donde ha dado de qué hablar por su vínculo con Carla Giraldo y ahora Hurtado confesó la verdad detrás de su relación con Giraldo.

Desde el inicio del programa, las diversas reacciones, sobre todo por parte de Cristina, no han pasado de largo en las redes sociales, pues una de las más recientes se dio por el comentario de doble sentido de Giraldo en vivo, mientras que Cristina no ocultó su cara de sorpresa, pero la más destacada ha sido sin duda, el famoso “dígalo usted” en medio de las diversas declaraciones las palabras de molestia de Hurtado fueron tendencia en las redes sociales.

Aunque ninguna de las dos ha querido referirse al tema, recientemente, Cristina Hurtado se convirtió en la portada de ‘Aló Digital’, en la que habló de su relación con Carla Giraldo: “Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me justa prejuzgar, así que todo lo que comentarán al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”.

En cuanto a las diversas personalidades que son más que evidentes durante la trasmisión del programa, la presentadora reiteró: “Carla es Carla y yo soy yo. Pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos”.

Cristina le aseguró a la famosa revista que hacer un proyecto en vivo es supremamente exigente, donde cada uno intenta dar lo mejor de sí, resaltando que el inicio de ‘La casa de los famosos’ les terminó costando un poco, pero actualmente es uno de los ‘realities’ más vistos en Colombia.

En cuanto a su forma de ser, la presentadora aseguró: “Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía. Si eso me aleja de otras personas y si eso me hace indeseable para alguien, es algo que no puedo cambiar”.