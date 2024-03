Televidentes muestran el mensaje que “debían” recibir Nataly Umaña y Sandra Muñoz de sus familiares

Durante el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los participantes vivieron muchas emociones, pues se sometieron a una prueba de beneficio en el que el premio sería un mensaje de sus familiares.

El actual equipo Infierno integrado por Julián Trujillo, Juan David Zapata, Sandra Muñoz, Karen Sevillano, Natalia Segura Mena ‘La Segura’, Omar Murillo ‘Bola 8′, Martha Isabel Bolaños y Nataly Umaña, fueron los ganadores, por lo que durante la gala central pasaron a abrir los sobres que contenían el mensaje.

Cada uno de ellos fue explicando el significado que tenían y en especial precisar quienes de sus familiares lo hicieron, pero el de la actriz Nataly Umaña era el más esperado de todos por parte de los televidentes.

Nataly abrió el sobre y de inmediato su cara cambió al punto de no mostrarlo completamente a la cámara como lo hicieron los demás. En el papel se leía la palabra “coherencia” acompañada de corazones rojos, unos ojos y patas de perro. Ante esto la presentadora Cristina Hurtado le interrogó sobre lo que significaba para ella.

“Si me lo envía mi familia y es un mensaje, sé lo que he hecho, y sé que todo lo que he hecho, dicho y actuado en esta casa ha sido con coherencia. Yo no ando diciendo una cosa, diciendo otra, entonces sé que lo que me están es ratificando que lo que he hecho es ser coherente”

— Nataly Umaña