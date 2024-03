Susana Rojas se apoderó de las redes tras entrar a ver a Julián Trujillo

La actriz Susana Rojas fue la gran sorpresa de la noche en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia al llegar bajo la modalidad de “Congelados” para llevarle un mensaje a su pareja el actor Julián Trujillo.

La entrada de la actriz se dio en medio de una intensa mirada que sedujo a los televidentes del programa mientras llegaba a la sala en la que estaba el actor junto a Mafe Walker, Martha Isabel Bolaños y Omar Murillo más conocido como ‘Bola 8′.

Al verlo no dudó en darle u beso y reiterarle el amor que le tiene, para continuar diciéndole el mensaje que le envían sus padres quienes siguen sus pasos por ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Tus papás te mandan a decir mi amor que todos los días te ven que están muy orgullosos de ti, que les encanta verte aquí adentro todas las noches, te vemos todas las noches. Yo te veo todo el tiempo que puedo, me he quedado hasta las 3 y media de la mañana acompañándote hasta que te acuestas. Mi amor, estamos orgullosos de ti, todos estamos muy orgullosos de ti, lo estás haciendo muy bien, excelente mi amor. Sigue demostrado ese hombre maravilloso que eres, ese hombre caballeroso y correcto que sabe hacer las cosas bien. No te preocupes por nada, sigue siendo tú”, le dijo Susana Rojas a Julián Trujillo mientras el actor estaba inundado en lágrimas

#LaCasaDeLosFamososCol | Hoy, Julián Trujillo recibió la visita de su novia Susana Rojas, quien aprovechó para darle un gran abrazo a las amigas más cercanas de su pareja. 🥰🥹



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX… pic.twitter.com/2ZJ5dSpSCQ — Canal RCN (@CanalRCN) March 22, 2024

Al finalizar sus palabras se fue hacia Mafe Walker a quien le dijo cosas al oído, seguidamente a besar a Omar Murillo, y a Martha Isabel Bolaños ya que el tiempo de visita se había acabado.

En el cuarto de belleza estaban la mayoría de los demás participantes a quienes les dejó un mensaje luego de saludarlos brevemente y a punto de salir de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“A lo bien, en serio, todos están aquí porque se lo merecen, de verdad” — Susana Rojas

Como era de esperarse el paso de la actriz causó sensación en las rede sociales pues los televidentes resaltaron la importancia de sus palabras sobre el actor Julián Trujillo, quien se encuentra nominado.

#LaCasaDeLosFamososCol | Así despidió Susana Rojas a los amigos más cercanos de su novio, Julián Trujillo. 🥰🥺



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/QKet8km0p0 — Canal RCN (@CanalRCN) March 22, 2024

Susana 😭 TE AMO 😘❤️✨@SusanaRojas

Que belleza mi Julián te lo mereces tanto mi corazón ❤️❤️ @juanttt#LaCasaDeLosFamososColombia — Ara🦋🌕🩷🧚🪄🩷 Arita 🦄🧚🩷💞💕 (@Araarita1991) March 22, 2024

Susana dijo que estaba muy nerviosa por eso entró muy sería buscando directo a Julian. #LaCasaDeLosFamososCol — h1sl3n7 (@h1sl3n7) March 22, 2024