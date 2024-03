“Me sacas o te saco a ti”: ‘La Casa de los Famosos’ terminó en fuerte discusión llena de gritos

Durante el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivió el esperado “Cara a Cara” en el que cada uno de los participantes debe escoger a uno de sus compañeros para formar la placa de nominados.

Una de las intervenciones que más tensión generó fue la del actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′ y el creador de contenido digital Alfredo Redes, pues este cuestionó el ruido que hace el actor.

“Bueno campeón, buenísima. Aquí hay algo que no solo lo digo yo, sino que me encanta porque hay muchas cámaras y además un ojo que todo lo ve que es Colombia y ahí diría que el que sea libre de ello que en este momento se pare y doga que nunca ha hecho bulla. Entonces, si yo soy el único que hago ese estruendo y no dejo dormir que Colombia me juzgue por eso”

— Omar Murillo