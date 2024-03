¿Reveló el voto? Broma de ‘Culotauro’ pudiera anular sus nominaciones directas

El pasado lunes 18 de marzo el comediante Camilo Díaz, más conocido en las redes sociales como ‘Culotauro’, se convirtió en el líder de la semana de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, luego de una intensa prueba de rompecabezas con Kevin Fuentes ‘Pantera’ y el creador de contenido digital ‘Alfredo Redes’.

Con el triunfo ‘Culotauro’ recibió beneficios como lo es el cuarto del líder que no solo le da la opción de una cama matrimonial sino de tener baño propio, pero le tocó escoger a una persona para compartirlo y su decisión derivó en una ola de reacciones no solo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, sino por fuera, ya que los televidentes no vieron con buenos ojos que escogiera a ‘Pantera’, por encima de su novia Diana Ángel, así como de sus amigos Alfredo y Juan David Zapata.

No obstante, esta noche se llevará a cabo el temido “Cara a Cara” en el que cada uno de los participantes, deberá dar a conocer a quién quiere postular a la placa de nominados, y en el caso del comediante deberá dar dos nombres que serán de sentencia directa.

Hace pocas horas el concursante ha leído el sobre al respecto delante de sus compañeros, pero durante la reunión ha revelado a manera de broma dos nombres. El concursante, al leer, hizo una cita falsa sobre lo que esta decía.

Reacción de todos cuando el líder lee el sobre JAJAJAJAJA



Día de nominación: La Casa nomina de frente a uno, el público nomina a uno y el líder nomina a DOS. Para cuatro nominados.



Amanecieron alegres todos ✌️💚#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/lc05LYmJU8 — Neil Palacio (@neilpalacio_) March 20, 2024

“‘Por ser líder de la semana tiene el poder de nominar a dos, ve diciéndole a Omar y Juli que serán tus nominados’. No, mentira” — ‘Culotauro’

Ojo, Culotauro en medio de charlas dijo que nominaría a Julián y Omar. Si esto resulta siendo real, sus votos deberían ser anulados.



#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/dy9RTLvRfY — Martha stan account. (@commentsLCDLF) March 20, 2024

Ante esto, si ‘Culotauro’ repite los mismos nombres de Omar y Julián en nominación directa, el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ deberá tomar medidas, tal como lo hizo semanas atrás por el complot del Infierno contra Mafe Walker.

Culotauro dijo que nominaría a Omar y Julián, eso solo me hace pensar que ya no serán ellos sus nominados, pero de ser así deben ser anulados #LaCasaDeLosFamososCol — Benazir (@BennaFelfle) March 20, 2024

Algo me dice que culotauro no nominará ni a Julian ni a omar mañana , se va a ir por el que menos piense uno #LaCasaDeLosFamososCol — Erago (@chamburcy16) March 19, 2024

La decisión de ‘Culotauro’ de nominar a Omar Murillo y Julián Trujillo partiría de los impases que tuvieron semanas atrás en los que los ánimos se elevaron bajo una fuerte discusión que terminó en un llamado de atención en vivo.