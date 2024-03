⁠¿No le dio nada? Luly Bossa desmintió supuesta ayuda de Epa Colombia

La actriz Luly Bossa ha participado en un gran número de producciones durante su amplia carrera en la televisión y el teatro nacional, por lo que sus seguidores la recuerdan por sus papeles en ‘El Zorro: la espada y la rosa’, ‘Isabel me la veló', ‘5 viudas sueltas’, entre oras. Además, logró conmover los corazones de sus fans con la historia de su hijo menor, Ángelo Bossa, quien la semana pasada murió repentinamente, por lo que incluso solicitó ayuda en redes sociales en medio de su dolor.

Luego de intentar varias veces hablar con sus seguidores por medio de un en vivo, logró hacerlo por medio de una cuenta de Instagram que no era la suya, donde incluso reveló que no fue nada fácil el proceso de recibir las cenizas de su hijo por varios problemas que se presentaron, puesto que dejó saber que como Ángelo tenía su cuerpo bastante grande, sus restos no cupieron en el cofre, motivo por el cual la situación se complicó un poco, pero ya se encuentra descansando en paz.

Luly Bossa desmintió a Epa Colombia

El día del fallecimiento de su hijo, la actriz subió dos publicaciones en su Instagram, una en la que en medio del llanto pedía oraciones por su Ángelo, y en la segunda, dio a conocer la triste noticia de su partida, mientras solicitaba ayuda económica, ya que no contaba con un seguro exequial que cubriera los gastos del entierro de su familiar.

En la descripción del video compartió varias opciones para recibir la ayuda, y celebridades como Cristina Hurtado le ofrecieron ayuda por medio de los comentarios en los que inicialmente le preguntaban cómo podían colaborar.

Luego, Epa Colombia aprovechó sus redes sociales para decirle a sus seguidores que había hecho una importante donación a Luly Bossa para el entierro de Ángelo, lo que la actriz desmintió en su live.

“Quiero aclara una cosa, a mi me dicen que Epa Colombia me ayudó, me van a disculpar yo no recibí nada de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso (…) La señorita a lo mejor tuvo una buena intención pero nunca recibí nada de ella, entonces quiero aclararlo porque ahí no pasó nada”, comentó la barranquillera.

Finalmente acotó que los famosos que la ayudaron se contactaron con ella por mensajes internos, WhatsApp, e incluso se comunicaron con su equipo de trabajo y de hecho no alardearon de la ayuda que le dieron, pero que incluso, en los extractos que tiene, no hay nada que provenga de la empresaria de keratinas.