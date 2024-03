Alina Lozano respondió a quienes le dicen que se pinte el cabello para “retener al colágeno”

La reconocida actriz Alina Lozano ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para enfrentar las críticas sobre su apariencia y vestuario, esta vez, en relación con su matrimonio con Jim Velázquez, quien es 30 años menor que ella.

Tras su polémico enlace, la artista ha sido objeto de numerosos cuestionamientos que sugieren que debería someterse a cambios en su apariencia para “verse mejor” junto a su pareja. Sin embargo, Lozano ha optado por hacer caso omiso a estas críticas y ha respondido de manera contundente a través de sus redes sociales.

“¿Pero a usted qué le pasa señora? ¿Por qué se está dejando el pelo así canoso? ¿Por qué no hace algo para rejuvenecerse? ¿Por qué no compra ropa, ya que tiene a un joven al lado? Entonces, ¿qué tantas cosas tengo que hacer para retener al colágeno que ustedes dicen que ahora me acompaña? ¿Tengo que botar mi ropa? ¿Ponerme minifalda? ¿Teñirme el pelo? ¿Qué hago?”, expresó un poco molesta la artista en un video compartido en sus cuentas personales.

En su contundente respuesta, Lozano dejó claro que se siente cómoda siendo quien es y que no tiene intención de cambiar su apariencia para satisfacer las expectativas de los demás. “No, yo me siento cómoda con quien yo soy, me encanta que me voy a dejar mis canas y lo que más me importa es que a mi marido, cuya opinión es la relevante para mí, le encanta”, afirmó la actriz.

Con estas palabras, Alina Lozano envió un mensaje claro a aquellos que critican su apariencia y su elección de vestuario, reafirmando su confianza en sí misma y su amor propio. “Así que métete en tus asuntos, muchas gracias”, concluyó la artista, dejando en claro que no permitirá que las opiniones negativas de los demás afecten su autoestima o su felicidad en su matrimonio.