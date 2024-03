“A mí nadie me termina”: Nataly Umaña respira por la herida luego de que Melfi terminara su amorío

La casa de los famosos se estrenó hace poco más de un mes en Colombia, dando de qué hablar por cada una de las diferencias, pero también los amoríos que han surgido a lo largo de la competencia, en especial por parte de Nataly Umaña y Melfi. A pesar de que la actriz contaba con un matrimonio de 12 años esto no fue impedimento para que las diversas muestras de cariño estuvieran más latentes que nunca. Ahora, Umaña aseguró que nadie le termina luego de que Melfi acabara con su relación.

Luego de la inesperada llegada de la mamá de Melfi a la casa en medio de la dinámica de los congelados y de dejar claro que no estaba de acuerdo con las acciones que estaba teniendo dentro de la casa. Ante el hecho, el panameño no dudó, en seguir los consejos de su mamá tanto así que se tomó el tiempo para hablar con Umaña y reiterar que su amorío dentro de la casa debería tener un espacio.

En medio de la inminente reconciliación los famosos volvieron a estar bastante cerca no solo durante el día, sino también parte de la noche. Pero, la incomodidad por parte Melfi hacia Umaña fue más que evidente, y recientemente le pidió que volvieran a hablar sobre lo que sucede entre ellos en ‘La casa de los famosos’: “Como amigos más bien, como amigos al día de hoy”, fueron algunas de la palabras del panameño hacia Nataly.

Sin embargo, la molestia de Umaña no pasó de largo, saliendo del cuarto y dejando solo a Melfi en medio de su conversación. Horas más tarde, la actriz llegó al confesionario asegurando: “A mí no me termina nadie. Aquí la que termina las relaciones soy yo. Yo ni siquiera sé lo que está haciendo Miguel Melfi en los últimos días...”

Asimismo, la famosa aseguró que Melfi dice una cosa, pero termina haciendo otra completamente opuesta: “Aquí él no tenía ninguna relación que se relaje el hombre”. Seguidamente, Umaña reiteró que su relación y situación con Alejandro Estrada no tiene nada que ver con Miguel: “Me gustó incluso era él más intenso de lo que yo era. Caigo en el romanticismo, en el jueguito, el besito Llega la mamá y como niño de casa toma muy en cuenta su opinión y simplemente piensa por él”.

En otros pequeños cortes, se observa a Miguel hablando con Karen Sevillano, reiterando que había tomado la decisión de no tener nada con Nataly dentro de la competencia, pero le parecía lindo y chévere si esto se llega a dar fuera de la competencia, cuando las cosas sean diferentes, pidiéndole que dejaran su situación como amigos y aliados.