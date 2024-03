“Reclamo nacional”: Pipe Bueno quiere que el Día del Hombre sea tan importante como el Día de la Mujer

Pipe Bueno alzó la voz de los hombres colombianos al expresar una palabras a propósito del Día del Hombre, indicando que esta fecha suele pasar desapercibida. Es por eso que el cantante dio a entender que le gustaría que este día sea considerado tan importante como el Día de la Mujer.

Al artista le gusta compartir todo tipo de contenido a través de sus historias de Instagram, la mayoría relacionado con su faceta musical, bien sea brindando adelantos de sus nuevos temas, las fechas de algunas de sus presentaciones o la colaboración con otro artista, manteniendo a sus fans muy bien informados al respecto.

Pero también comparte con frecuencia otros detalles más orientados a su vida privada, desde grabar parte de sus rutinas de entrenamiento, hasta mostrar el tiempo de calidad que pasa con sus dos hijos y con su prometida, Luisa Fernanda W.

Y a propósito de esto último, Pipe Bueno le contó a sus fans el pasado martes pasó un muy buen día junto a su pareja debido a que ella lo invitó a comer a propósito del Día del Hombre. Y si bien el joven tuvo su reconocimiento en este día, indicó que no era algo muy frecuente, expresando su pesar a través de una historia de Instagram.

“Hoy, de manera sorpresiva, mi mujer me sacó a almorzar, cosa que no pasa muy a menudo. Me refiero con el Día del Hombre, porque es que el Día del hombre está olvidado, es un reclamo nacional”, dijo el cantante en una historia de Instagram.

Cabe destacar que en el fondo se podía escuchar a su prometida haciendo comentarios respecto a lo que él estaba diciendo, indicando que ella suele invitarlo a comer con bastante frecuencia y que tuvo la iniciativa de salir ese día.

Pipe Bueno quiere que el Día del Hombre sea tan importante como el Día de la Mujer

En el mismo clip, el cantante resaltó que si bien el Día del Hombre suele pasar desapercibido, en el caso del Día de la Mujer las cosas suelen ser más importantes, dando a entender que le gustaría que ambas fechas tuvieran el mismo peso.

“El Día de la Mujer todo hijuep***s, no hay nada que hacer, uno no puede poner ni cosas de trabajo porque hay que salir con la mamá, con la hermana, con la mujer, con todas”, dijo Pipe Bueno en la historia.

Sin embargo, aclaró que ese detalle es muy importante, asegurando que a los hombres les gusta consentirlas. Pero que eso no minimiza el hecho de que el Día del Hombre esté olvidado, dando a entender que le gustaría que ambos días tuvieran la misma importancia.