Paola Jara tuvo un lujoso y especial detalle con Jessi Uribe en la celebración del día del hombre

Paola Jara lleva varios años dedicada a la música popular y en los últimos años, su relación con Jessi Uribe fuera del ámbito musical ha demostrado que se llevan muy bien y que son un matrimonio muy estable. Ambos llevan ya dos años de casados y aunque su trabajo ahora es el foco de sus vidas, no dejan pasar los momentos especiales para seguir celebrando su amor.

Es por eso, que Paola Jara para celebrar el día del hombre junto a Jessi Uribe, lo invitó a un lujoso plan. Fueron a un restaurante juntos y Paola contrató un especial grupo de Mariachis que cantó las canciones favoritas de Jessi, y Paola no desaprovechó la oportunidad para cantarle a Jessi y el cantante de música popular le agradeció por el detalle y le declaró todo su amor por medio de unas sentidas palabras; muchos de los seguidores de la pareja celebran su amor.

Jessi Uribe y su inicio de relación junto a Paola Jara

Jessi Uribe compartió cómo comenzó a componer canciones para sus colegas, revelando que desde el año 2016 se dedica a escribir letras. En varias ocasiones, tocó las puertas de artistas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara. Paola Jara fue la segunda artista en grabar una de sus canciones, lo que marcó uno de los primeros acercamientos entre ellos. Jessi mencionó: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

Además, Jessi Uribe anunció un nuevo tour por el país en el que buscará llenar varias ciudades de Colombia con sus canciones. Esta gira también incluirá otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y México, este último con el cual el cantante tiene una gran conexión. ‘Despechados 2024′ es un agradecimiento a sus seguidores por su apoyo y un momento para seguir extendiendo su talento y conexión con el público.