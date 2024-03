Conozca al padre del hijo de Sandra Muñoz: fue asesinado en los 90

La actriz y modelo, Sandra Muñoz, ha dado de qué hablar con su participación en el reality show de convivencia y pruebas del Canal RCN, ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por revelar que regresó con su expareja días antes de ingresar al programa, su cercanía con Juan David, uno de los participantes, su polémica con Martha Isabel Bolaños y ahora, por la visita de su hijo mayor, quien no solo la llenó de felicidad, sino que la aterrizó antes de iniciar una relación dentro del reality.

¿Quién es el padre del hijo mayor de Sandra Muñoz?

Se trata de Nelson Julián Cabrera, el primer esposo de la modelo manizaleña, quien perdió la vida en 1999 en Estados Unidos, donde llevaban una vida feliz como familia, por lo que tras su fallecimiento, Sandra Muñoz perdió la visa y tuvo que regresarse a su país de origen junto a su hijo, Julián Cabrera, quien se desempeña actualmente como cantante.

Según se conoce, cabrera era un presunto mafioso que terminó siendo asesinado, cambiando por completo el rumbo de la vida de la actriz, quien no oculta su pasado e incluso ha dejado saber que no tiene problema con relacionarse con personajes ligados con el narcotráfico.

Vale la pena recordar que el fallecimiento de Nelson Julián Cabrera truncó la carrera artística de la participante de ‘La casa de los famosos’, puesto que contaba en ese entonces con un contrato en la cadena Univisión, el cual perdió tras serle retirada la visa por los vínculos con el hombre en cuestión.

Las otras polémicas parejas de Sandra Muñoz

Además, según confirmó al diario El País, Cabrera no fue el único personaje ligado al narcotráfico con el que sostuvo una relación sentimental, puesto que dejó saber que “sí, fui novia de Luis Murcia Sierra y no me arrepiento”.

Luego de participar en La Isla de los Famosos en el 2004, se quedó radicada en República Dominicana, donde se casó con Carlos Quiñones con quien duró cerca de cinco años, además de convertirse en el padre de su segunda hija, Sofía.

Finalmente, sostuvo un romance con el narcotraficante, José Figueroa Agosto, con quien era feliz, pero resultó involucrada en un escándalo, no solo por ser pareja de uno de los hombres más poderosos de República Dominicana, sino por la filtración de un video íntimo con él.

Según comentó en su momento Sandra Muñoz a la Revista Soho, el escándalo se dio por un fetiche que fue incautado en un allanamiento y fue publicado como prueba, haciéndose viral en redes sociales. “Eso fue una relación que yo tuve con un personaje de la vida normal dominicana: papacito, joven, empresario, que no estaba escondido, que salía con mujeres hermosas... Pues resulta que tenía ese fetiche de grabar, y una vez en un allanamiento le encontraron mi video y los de otras niñas”, acotó la modelo.