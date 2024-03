Así fue el agarrón de Sandra Muñoz con Martha Isabel Bolaños

Durante el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones entre los participantes que siguen en pie en competencia, pues la prueba de comida y las dudas sobre si Karen Sevillano está embarazada se apoderaron la jornada.

Sin embargo, dentro del confesionario se vivían otras cosas, pues el actual equipo Infierno conformado por el panameño Miguel Melfi, Nataly Umaña, Omar Murillo, Natalia Segura Mena más conocida en redes como ‘La Segura’, Juan David Zapata, Karen Sevillano y Julián Trujillo presenciaban una nueva disputa entre Sandra Muñoz y Martha Isabel Bolaños.

La modelo interrumpió una conversación sobre las decisiones que tomó el comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, para recriminar que la actriz haya estado en la cocina con uno de sus acostumbrados inciensos.

“Quiero decir algo, o sea, ahora estaba poniendo incienso en la cocina ¿cómo pa’ qué? ¿pa’ aromatizar la comida?” — Sandra Muñoz

“Lo que pasa es que vos crees que es contra tuya, yo empecé en la sala y ni siquiera me metí en la cocina por respetare el espacio” — Martha Isabel Bolaños

Pero no quedó allí, pues a Sandra Muñoz no le pareció el argumento de Martha Isabel Bolaños por lo que agregó “no pasada nada, sino que cuando uno haga algo que no te guste, toca mamársela”.

Seguidamente Martha Isabel Bolaños le recriminó las veces en la que ha pedido respetar la hora de descanso que al parecer muchos no parecen entender, como el caso de Sandra Muñoz, de quien aseguró entra zapateando a la habitación.

“Te importa un jop@ Sandra, entras hablando duro, zapateando, te lo juro”, le indicó Martha Isabel Bolaños, mientras que Sandra Muñoz se excusó con la frase “entonces no llegaste a un reality”.

sandra fue la que comenzó y no soporta que le digan le respondan ni le digan la verdad, ridícula #LaCasaDeLosFamososCol



pic.twitter.com/xkjLiY7Qty — val (@itmyol) March 20, 2024

La modelo agregó que no le reclama a Martha Isabel cuando abre una pastilla o se echa splash cerca, por lo que indicó que a partir de ahora empezará a reclamarle. Ante la situación tuvo que intervenir Omar Murillo, quien le echó en cara a Sandra Muñoz que sí hace ruido.

Ambas participantes protagonizaron una discusión días atrás cuando Sandra Muñoz vio que Martha Isabel Bolaños estaba sola en la habitación meditando y dejó la puerta abierta presionada con uno de los muebles. La actriz le pidió prudencia y la modelo exageró sus palabras delante de Diana Ángel.