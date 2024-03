Desmienten a Sandra Muñoz por lo que dijo sobre Martha Isabel Bolaños

Las treguas parecen ser que empiezan a acabarse dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y es que la paz que surgió días atrás comienza a hacer mella. Uno de ellos fue cuando la actriz Martha Isabel Bolaños, del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, sostuvo días atrás un acuerdo con Sandra Muñoz de respetarse.

Las palabras se dieron durante un beneficio que obtuvieron los equipos, sin embargo, recientemente Martha aprovechaba que estaba sola en la habitación para hacer su respectiva meditación aislada del bullicio.

En un momento entró Sandra Muñoz a la habitación y decidió mover el mueble de gavetas para dejar presionada y abierta la puerta, lo que incomodó a la actriz. Momentos después Sandra sale de la habitación y se va al baño, por lo que Martha Isabel se va hasta allá a pedirle un poco más de consideración ante su especial momento.

“Sandra, quiero pedirte un favor, o sea, que lo hablemos. Si tú entras al cuarto obviamente no sabes que yo estoy ahí, pero si entras y ves que estoy meditando, que la puerta está cerrada porque no hay nadie, pues te pediría un poquito de consideración. Me parece que en ese momento podrías regalarme un poquito de, como la delicadeza, como la prudencia ¿si me entendés?”, dijo Martha Isabel Bolaños.

Sin embargo, Sandra, salió del baño sin siquiera lavarse las manos para seguir cocinando, y habló respecto a lo sucedido con Diana Ángel, solo que, contándolo de una forma muy diferente y con otro tono.

“Entro al cuarto y llega Martha ‘Sandra, tú tienes que respetar mis espacios. Lo único que le dije fue ‘o sea, abrí la puerta discúlpame’. O sea, perdón porque abrí la puerta. La quería abrir para que se aireara el cuarto’”, dijo Sandra Muñoz ante la mirada aprobatoria de Diana Ángel.

Pero los televidentes no perdieron tiempo en recoger ambos momentos para contrastarlos y dejar en evidencia las intenciones de Sandra Muñoz en hacer quedar mal a Martha Isabel Bolaños.

“Sandra eres muy manipuladora, luego dicen que es Martha la que busca el conflicto, la que tira la piedra, y esconde la mano. Lo bueno es que todo está grabado, que se caigan las caretas y se vea quién es quién” y “Martha le pidió a Sandra que le diera un espacio, muy formal la forma en que Martha le dijo y esta le contó a Diana en otro tono que morronga la Sandra”, son algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

