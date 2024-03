⁠”No sabía cómo reaccionar”: Laura Tobón reveló la difícil situación que vivió con un exjefe

La modelo y presentadora, Laura Tobón, se ha ganado el cariño de sus seguidores por medio de sus redes sociales y su trayectoria en televisión desde que comenzó a ganar reconocimiento como presentadora de la sección de Entretenimiento del Canal RCN, para luego pasar al Canal Caracol y ser parte de importantes producciones como el reality de talento musical, ‘La voz kids’, además de los contenidos que sube a sus cuentas digitales con apartes de su historia de vida, su matrimonio y su faceta como madre, por lo que al hablar de su historia laboral, sorprendió con los momentos más difíciles que ha vivido con exjefes.

Laura Tobón reveló las situaciones más incómodas que vivió con sus exjefes

Por medio de su cuenta de TikTok, la empresaria abrió su corazón y contó cuáles fueron los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar como comunicadora social y periodista, por lo que dijo de manera introductoria:

“Todos sabemos que un mal jefe puede literalmente, atormentarte la vida, pues pasamos la mayoría del tiempo y de nuestra vida en el trabajo, entonces claramente, las interacciones que vayamos a tener ahí nos van a afectar a nosotros”.

Recomendados

Enseguida relató que en su época de practicante su jefe tenía una comunicación agresiva, puesto que gritaba, insultaba y humillaba a los trabajadores, por lo que le causó miedo a cometer errores y equivocaciones en su trabajo.

“¿Por el segundo?” Esta es la foto donde Laura Tobón despierta sospechas de embarazo

Luego, procedió a narrar el lado opuesto de la historia, por lo que indicó que los comportamientos de su exjefe se tornaron incómodos por la amabilidad y cercanía extrema.

Laura Tobón renunció por culpa de un exjefe

La presentadora indicó que el trato diferencial que recibió por parte de un exjefe la puso a dudar, la incomodó e incluso la llevó a buscar ayuda para determinar qué debía hacer con las expresiones de cariño que recibía.

“Lo más incómodo fueron los regalos que me daba de vez en cuando, que yo no sabía si aceptarlos o si no. Muchas veces cuando yo no los aceptaba porque me daba demasiada pena, se molestaba conmigo entonces yo de alguna manera, empezando en este mundo, no tenía ni idea de como reaccionar (…) incluso, acudí a mi mamá y ella me dijo que no los recibiera y pensara en trabajar en otro lugar”, acotó Tobón.